『量子技術向け材料』のトレンド、市場、今後20年間の予測、有力企業情報を掲載した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2025年12月18日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「量子技術向け材料 2026-2046年」と題した調査レポートを発行し、2025年12月11日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「量子技術向け材料 2026-2046年」
◆正式タイトル（英語）：
「Materials for Quantum Technologies 2026-2046」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 267
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-quantum-technologies/1143
本調査レポートでは、量子技術市場における材料の機会を分析し、超伝導体、フォトニクス（PICを含む）、ナノマテリアル、ダイヤモンドについて、量子コンピューティング、量子センシング、量子通信・ネットワークへの応用の可能性を調査しています。また、2026年から2046年までを対象とする7項目にわたる新たな詳細予測も掲載し、本レポートで取り上げている材料の量子市場は2046年までに市場全体で189億ドル規模に成長（年平均成長率は23.1%）する見通しです。本調査結果は、業界の主要企業30社以上の企業プロファイルを含む市場調査に基づいて作成されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337257&id=bodyimage1】
「量子技術向け材料 2026-2046年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 量子技術市場
- 市場概要：量子コンピューティング、量子センシング、量子通信
- 材料：量子コンピューティング向け、量子センシング向け、量子通信向け
「量子技術向け材料 2026-2046年」は以下の情報を提供します
量子技術の材料要件の分析：
- 量子技術の種類別材料要件の批評
- 材料イノベーションが量子技術の性能向上、ノイズ低減、大衆市場への拡大をどのように実現するかを解説
量子技術向け先進材料のトレンド：
- SQUID、SNSPD、超伝導量子ビット方式の量子コンピューティング向け超伝導量子チップの製造、パッケージング、テストの動向
- 量子用途向けフォトニクスの徹底解説（窒化ケイ素やTFLNなどのフォトニック集積回路（PIC）の基盤となる先進材料技術など）
- 量子技術での先進ナノマテリアルや先端炭素材料（グラフェン、CNT、ダイヤモンド）の機会
- 企業概要（業界の有力企業30社以上）の一次情報を基に市場調査結果を分析
20年間の市場規模予測：
- 量子技術市場での3つの主要材料基盤（超伝導チップ、PIC、ダイヤモンド）の獲得可能市場全体の規模の定量的推移
- 7項目の新たな予測（導き出した結論と詳細な予測手法も紹介）
- 量子技術業界に関するIDTechExの広範な市場調査レポートに基づく今後20年間の予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-quantum-technologies/1143
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ