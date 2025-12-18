好評予約受付! Nintendo Switch 2『ギア・クラブ アンリミテッド３』 ゲームプレイトレーラー公開&デラックスエディションの内容も解禁!
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、リアル系レーシングゲーム『ギア・クラブ アンリミテッド３』をNintendo Switch 2向けに2026月２月19日 （木）に発売することを発表し、合わせてゲームプレイトレーラーを本日公開いたしました。パッケージ版およびダウンロード版は好評予約受付中です。
Nintendo SwitchTM2『ギア・クラブ アンリミテッド３』
ゲームプレイトレーラー▼https://youtu.be/X6oj_kSTwxw
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337246&id=bodyimage1】
ダウンロード版のご予約はこちら https://x.gd/DOrwS
クルマ好きに向けた新しいレースの舞台
全世界で2,200万人以上のプレイヤーを魅了したGear・Clubシリーズが、さらに野心的な三作目『ギア・クラブ アンリミテッド３』として帰ってきた！ドライバーは日本の山々から地中海の陽光あふれる海岸線まで、壮大な景色が広がる新しい道路でレースを楽しむことができる。
日本初のギア・クラブが爆誕
『ギア・クラブ アンリミテッド３』では、プレイヤーは日本に拠点を置き、国内初のギア・クラブを開設。目標は、地元で最高のドライバーをスカウトし、優れたメカニックやエンジニアとチームを組みながら、日本独自のカーカルチャーに浸ること。ストーリーモードでは、フランスと日本を行き来する物語が繰り広げられ、両大陸のカーファンを結びつける熱狂が湧き上がってくる。
新たなスピード体験：ハイウェイラッシュ
新モードのハイウェイラッシュでは、かつてないスリルを体験できる。プレイヤーは愛車を操り、高速道路で運転テクニックを極めることとなる。日本の高速道路の密集した車たちの間を時速300km以上ですり抜け、長い直線では高速でコントロールを維持し、さらに一つのミスが致命的となるタイトなコーナーを突破。スピードとアドレナリン全開のこのモードで、ハイウェイの覇者となろう。
Gear・Clubの精神はゲームの中心に
『ギア・クラブ アンリミテッド３』はシリーズを成功に導いた要素を忠実に継承：
-名声：公式ライセンスを取得した数多くのマシン
-カスタマイズ：好きなスタイルでカスタマイズとチューニングできるマシンで、アスファルトに個性を刻もう。
-アドレナリン：フランスと日本の50以上のコースと2人プレイのローカル分割画面モードも搭載。プレイヤーはレース、スプリント、デュエルで競い合ったり、ハイウェイモードで協力して、さらなる白熱体験を味わおう。
≪３つのパックがついてくるデラックスエディション≫
-「パフォーマンスカーズパック」：、日産GTR R-35 Nismo、日産370Z Nismo、Bugatti Mistralの3台の名車が追加。
-「キャリアスターターパック」：20万クレジット、50の異なるアイテムを3セット、2人のエンジニアを収録。一気にギア・クラブを拡大していこう。
-「カスタマイズパック」：7台の日本車用カーボンボンネット3つ（合計21ピース）と、全車に適用可能な5つのテーマネオンライトを含むネオンパック（フランスカラーと日本カラーを含む）で、カスタマイズオプションが強化される。
豊富なコンテンツ、リアルな感覚、そしてすべてのプレイヤー向けに設計されたアクセスのしやすさを備えた『ギア・クラブ アンリミテッド３』は、Nintendo SwitchTM 2を持つスピード魔必携のゲームだ！
