アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』エンディング曲「燃えよアクション俳優」が販売中
アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』のエンディング曲「パワー・オン・パワー！」が、各種オンラインショップで販売されている。
本作のエンディングに使用されている映画は「燃えよアクション俳優」。映画の持つ力強い世界観や、アクション作品ならではの熱量をそのまま音楽として表現し,怪鳥音と怪力音が融合する一曲となっている。
作品の余韻を締めくくるエンディングテーマとして制作されており、映画ファンだけでなく、アクション映画や映像作品に関心のある層からも注目を集めそうだ。
「燃えよアクション俳優」は現在、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの主要オンラインショップで取り扱われており、幅広い環境で購入が可能となっている。
映画と音楽が融合した本作の世界観を、エンディング曲を通して楽しむことができる。
「燃えよアクション俳優」パワー・オン・パワー！視聴WEB
https://linkco.re/47ZuNCP8?lang=ja
「燃えよアクション俳優」パワー・オン・パワー！視聴WEB
https://linkco.re/47ZuNCP8?lang=ja
