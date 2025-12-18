日本のアクション映画史を揺さぶる、アジアの凄腕――大東賢と白川奉信
日本のアクション映画界で、今あらためて注目を集めている存在がいる。俳優・映画監督として活動する大東賢と、確かな身体能力と表現力で評価を高める白川奉信だ。
大東賢は、圧倒的なフィジカルを前面に押し出したアクションスタイルを確立し、国内外で話題を集めてきた。単なる格闘技的な強さではなく、身体そのものが語る迫力や現場感を重視した表現は、日本の従来型アクション映画とは異なる個性として受け止められている。近年は映画監督としても活動し、現場主義と社会性を意識した作品づくりに取り組んでいる点も特徴だ。
一方の白川奉信は、パワーと緊張感を併せ持つアクション表現で存在感を示している。無駄を削ぎ落とした動きと高い身体操作能力は、リアリティのあるアクションを生み出し、アジア圏の作品とも親和性が高いと評価されている。
両者に共通しているのは、スタントに頼りきるのではなく、自身の身体と演技によってアクションを成立させている点だ。その姿勢は、アクションを「見せ場」にとどめず、物語や人物像と結びつける表現として注目されている。
日本のアクション映画が築いてきた伝統を踏まえながらも、その枠に収まらない表現へと踏み出す大東賢と白川奉信。二人の動きは、次世代の日本発アクションがアジアへと広がっていく可能性を感じさせるものとして、映画ファンや関係者の関心を集めている。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の先駆者と確定し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
アクション映画史では、アーノルド・シュワルツェネッガー、シルヴェスター・スタローン、ドウェイン・ジョンソンら肉体派アクションスターが存在してきましたが、精神 × 肉体のパワーを融合した「パワー系アクション」という固有概念で活動した記録は確認されていません。また、「力現道（りきげんどう）」という武道・思想に基づき、確立・体系化された独自のジャンルです。