スマホと車をワイヤレスでつなぐ新定番、GetPairr Mini 2.0でCarPlay／Android Autoを完全ワイヤレス化。40％OFF《4,728円》で始められるスマート車内アップグレード
■ 製品概要（GetPairr Mini 2）
GetPairr Mini 2.0は、純正の有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス接続に変換する超小型アダプターです。
車のUSBポートに挿してスマートフォンと一度ペアリングするだけで、その後はエンジンONと同時に自動接続され、ナビ・音楽・通話・メッセージなどをケーブルなしで快適に利用できます。
直径約25mm・厚さ約12mmのコンパクト設計により、センターコンソール周りの見た目を崩さずスッキリ設置できるのも特長です。日常の通勤から週末ドライブまで、「配線のわずらわしさをなくして、もっと気軽にCarPlay／Android Autoを使いたい」という方に向けたワイヤレス化デバイスです。
■ 価格・キャンペーン情報
【GetPairr Mini 2.0（ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター）】
通常価格：7,880円（税込）
プロモーション内容：40％OFF
クーポンコード：226WMDAZ
クーポン有効期間：2025年12月18日 00:01 JST ～ 2026年1月2日 23:59 JST
クーポン適用後価格：4,728円（税込）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBGFKTX
※在庫がなくなり次第終了となる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337165&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337165&id=bodyimage2】
■ 主な特長
1. 有線CarPlay／Android Autoを“挿すだけ”でワイヤレス化
純正の有線CarPlay／有線Android Autoに対応した車両のUSBポートにMini 2.0を挿すだけで、スマートフォンとの接続をワイヤレス化できます。
初回ペアリング後は、エンジン始動と同時に自動的に再接続され、ナビアプリ・音楽ストリーミング・ハンズフリー通話など、CarPlay／Android Autoの基本機能をケーブルなしでそのまま利用可能です。
2. コインサイズの超小型デザインで車内スッキリ
本体は直径約25mm・厚さ約12mmのコインサイズで、USBポート周りから大きくはみ出さず、車内インテリアのデザインを損ねません。
LEDインジケーターにより、電源オン・車両との通信・スマホとの接続状態を一目で確認でき、配線を増やさずに車内をすっきり保ちながらワイヤレス化できます。
3. デュアルWi-Fi＆自動接続・2台メモリで安定した使い心地
2.4GHz＋5GHzのデュアルWi-Fiに対応し、Bluetooth接続の最適化とあわせて、ワイヤレスCarPlay／Android Auto利用時の音飛びや遅延を軽減します。
最大2台のスマートフォンを登録でき、前回接続した端末を優先して自動接続するため、夫婦や家族で1台の車を共有する場合にも便利です。Siri／Googleアシスタントにも対応しており、「Hey Siri」「OK Google」と声をかけるだけで、ナビや音楽、通話操作をハンズフリーで行えます。
■ 動作条件（ご購入前に必ずご確認ください）
（1）対応車両
純正の有線CarPlay または 有線Android Auto に対応している車両
データ通信用として有効なUSBポートを装備していること
（2）対応スマートフォン
iPhone：iOS 10以上
Androidスマートフォン：Android 11以上
■ ご注意
1.本製品は動画アプリ（YouTube／Netflix等）や画面ミラーリングには対応していません。CarPlay／Android Autoのワイヤレス化専用アダプターです。
2.一部車種（BMW／MINI／LEXUSの一部モデル、Honda Step WGN（RP6～RP8）、Gathersナビ搭載車など）では、車両側の仕様により正常に動作しない場合があります。
3.車種・カーナビ・スマートフォンの仕様や組み合わせによって動作が異なる場合があります。詳細はAmazon商品ページの対応情報・注意事項をご確認ください。
4.接続が不安定な場合は、車両ディスプレイの再起動、CarPlay／Android Auto設定のリセット、スマートフォンの再ペアリングなどで改善するケースがあります。
