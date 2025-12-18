【2025年12月最新】Macで使える無料・無制限のSDカード復元ソフト完全ガイド
2025年12月現在、デジタルカメラやドローン、Nintendo Switchなどで使用するSDカードは、私たちの生活に欠かせないストレージとなっています。しかし、「突然データが読み込めなくなった」「誤って大切な写真を削除してしまった」というトラブルは絶えません。
特にMacユーザーにとって、Windows向けに比べて復元ソフトの選択肢が少なく、さらに「無料版では数ファイルしか復元できない」といった制限に悩まされることも多いはずです。
本記事では、Macで使える無料・無制限なSDカード復元ソフトの最新事情と、その中でも特におすすめのソリューションをご紹介します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Mac Free」最新バージョンは12月17日（水）に発表されました。データ復元ソフト4DDiG Mac Free の新しいバージョンでは、SDカード復元の品質を向上させました。
4DDiG Mac Freeを無料体験：https://x.gd/vtaoZ
SDカードのデータが消える主な原因
復元作業に入る前に、なぜデータが消えたのかを知ることで、最適な復元方法が見つかります。
誤操作による削除： ゴミ箱に入れて空にしてしまった。
不適切な取り外し： 「取り出し」操作をせずにカードを抜いた。
ファイルシステムの破損： 「ディスクを読み込めません」というエラーが出る。
物理的障害： 端子の汚れやカード自体の寿命（※物理破損はソフトでは復元不可）。
2025年最新：Mac対応SDカード復元ソフトの選び方
MacでSDカードを復元する際、無料かつ無制限に近い感覚で使えるソフトを選ぶポイントは以下の3点です。
最新のmacOS（Tahoe等）への対応： 古いソフトは最新のOSで動作しません。
スキャン能力： 高速スキャンだけでなく、深層スキャン（ディープスキャン）が可能か。
プレビュー機能： 復元する前に中身を確認できるか（無駄な復元を防ぐため）。
強力な復元率を誇る「4DDiG Mac Free」
多くのMacユーザーから支持されているのが、Tenorshare社の4DDiG Mac Free データ復元ソフトです。
4DDiG Mac Freeを無料体験：https://x.gd/vtaoZ
4DDiG Macが選ばれる理由
圧倒的な復元率： 独自のスキャン技術により、他ソフトで見つからなかったファイルも検出。
あらゆる形式に対応： 写真（JPEG, RAW）、動画（MP4, MOV）、ドキュメントなど2000種類以上。
初心者でも3ステップ： 「選択」「スキャン」「復元」の直感的な操作。
無料プレビュー： 復元可能なデータを事前に無料で確認できるため、確実に直る確信を持ってから作業できます。
実践：4DDiGを使ってSDカードのデータを復元する手順
1. 4DDiG Mac Freeの公式ウェブサイトからソフトウェアをダウンロードし、Mac上にインストールします。SDカードをMacパソコンに接続し、「SDカード」を選択し、スキャンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336940&id=bodyimage1】
2. しばらく待つと、SDカードから削除したファイルが表示されます。復元前に、写真、ビデオ、ムービー、オーディオ、音楽、ドキュメントなど、さまざまなファイルをプレビューできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336940&id=bodyimage2】
