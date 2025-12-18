一般財団法人神奈川県警友会が本取組に新たに参加 ～ クローズドマートを活用した県の食品ロス削減・困窮者支援施策が拡大、警察関連では全国初～
2025年12月18日
一般財団法人神奈川県警友会が本取組に新たに参加
～ クローズドマートを活用した県の食品ロス削減・困窮者支援施策が拡大～
株式会社ファーストクラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小笠原 慎）は、2022年に神奈川県と、食品ロス削減および生活困窮者支援につながる社会貢献型職域ECサイト「クローズドマート」の活用に関する個別協定を締結しました。
このたび、2025年12月18日に一般財団法人神奈川県警友会と新たに契約を締結し、本取組に加わっていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
これにより、クローズドマートを活用した神奈川県の食品ロス削減・社会貢献の取り組みがさらに広がります。
神奈川県警友会には、神奈川県警職員およびけいゆう病院の職員約19,000名が加入しており、この度のサービス提携契約によって福利厚生の充実およびSDGsの推進が期待されます。
またこれらは神奈川県との協定に基づき、購入した金額の3％が県に寄附され、それらはSDGs推進等のために活用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336328&id=bodyimage1】
■これまでの取り組みの流れ
2022年8月
神奈川県とクローズドマートの活用に関する「個別協定」を締結
https://www.firstclass-inc.jp/pr-20220829
2022年10月
「クローズドマート」を活用した神奈川県の取組に3団体が加わりました。また、生活困窮者支援を行う5団体が寄附の対象として決定しました。
https://www.firstclass-inc.jp/pr-20221028
2025年11月
株式会社ファーストクラスからのSDGs施策への寄附に対し、知事感謝状を贈呈します
https://www.firstclass-inc.jp/20251127
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336328&id=bodyimage2】
株式会社ファーストクラスについて
ファーストクラスは2008年に創業し「明日の普通を創り続ける」の理念のもと、ECサイトの運営、ポイント交換、自治体職員向けカタログギフトの企画事業を展開。2019年より日々の買い物が自然と社会貢献となる仕組みとして、社会貢献型職域販売サービス「クローズドマート」を開始。2024年3月「内閣府 地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」で神奈川県と共同で優良事例を受賞。食品ロス等削減に貢献するとともに、福利厚生充実による働きがいの向上、売上の一部を寄附するなど、従業員参加型のSDGsを推進。
18の自治体協定、約1,200社の従業員が参加するプラットフォームを構築。
URL https://www.firstclass-inc.jp
＜クローズドマートに関するお問合せ先＞
株式会社ファーストクラス
東京都渋谷区恵比寿2-3-15 エビスエイトビル8階
担当 竹内
MAIL cloma@firstclass-inc.jp
TEL 03-6325-8000（平日 10:30～18:00）
URL https://www.closedmart.com/
配信元企業：株式会社ファーストクラス
一般財団法人神奈川県警友会が本取組に新たに参加
～ クローズドマートを活用した県の食品ロス削減・困窮者支援施策が拡大～
株式会社ファーストクラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小笠原 慎）は、2022年に神奈川県と、食品ロス削減および生活困窮者支援につながる社会貢献型職域ECサイト「クローズドマート」の活用に関する個別協定を締結しました。
このたび、2025年12月18日に一般財団法人神奈川県警友会と新たに契約を締結し、本取組に加わっていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
これにより、クローズドマートを活用した神奈川県の食品ロス削減・社会貢献の取り組みがさらに広がります。
神奈川県警友会には、神奈川県警職員およびけいゆう病院の職員約19,000名が加入しており、この度のサービス提携契約によって福利厚生の充実およびSDGsの推進が期待されます。
またこれらは神奈川県との協定に基づき、購入した金額の3％が県に寄附され、それらはSDGs推進等のために活用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336328&id=bodyimage1】
■これまでの取り組みの流れ
2022年8月
神奈川県とクローズドマートの活用に関する「個別協定」を締結
https://www.firstclass-inc.jp/pr-20220829
2022年10月
「クローズドマート」を活用した神奈川県の取組に3団体が加わりました。また、生活困窮者支援を行う5団体が寄附の対象として決定しました。
https://www.firstclass-inc.jp/pr-20221028
2025年11月
株式会社ファーストクラスからのSDGs施策への寄附に対し、知事感謝状を贈呈します
https://www.firstclass-inc.jp/20251127
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336328&id=bodyimage2】
株式会社ファーストクラスについて
ファーストクラスは2008年に創業し「明日の普通を創り続ける」の理念のもと、ECサイトの運営、ポイント交換、自治体職員向けカタログギフトの企画事業を展開。2019年より日々の買い物が自然と社会貢献となる仕組みとして、社会貢献型職域販売サービス「クローズドマート」を開始。2024年3月「内閣府 地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」で神奈川県と共同で優良事例を受賞。食品ロス等削減に貢献するとともに、福利厚生充実による働きがいの向上、売上の一部を寄附するなど、従業員参加型のSDGsを推進。
18の自治体協定、約1,200社の従業員が参加するプラットフォームを構築。
URL https://www.firstclass-inc.jp
＜クローズドマートに関するお問合せ先＞
株式会社ファーストクラス
東京都渋谷区恵比寿2-3-15 エビスエイトビル8階
担当 竹内
MAIL cloma@firstclass-inc.jp
TEL 03-6325-8000（平日 10:30～18:00）
URL https://www.closedmart.com/
配信元企業：株式会社ファーストクラス
プレスリリース詳細へ