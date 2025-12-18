¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÛÉÂ±¡¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÂè3¤ÎÁªÂò»è¡×¡£¤¬¤óËö´ü¡¦ÆñÉÂ¤ÎÊý¤¬ºÇ´ü¤Þ¤Ç´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE¡×¤¬2025Ç¯12·î18Æü¤ËÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Ë½é³«Àß
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò é® ¹¯¿Í¡¢°Ê²¼CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Ë¡ÖReHOPE À®ÅÄ¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ReHOPE À®ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¶ìÄË¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë´Ç¸î¡¦²ð¸î¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½»Âð¤Ç¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËË¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤òÊ»Àß¤·¡¢24»þ´Ö365Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê
À®ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï°åÎÅ¥±¥¢¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¶¡µë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î³«Àß¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À®ÅÄ»Ô¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2045Ç¯¤Î20Ç¯´Ö¤Ç7,737¿ÍÁý²Ã¤·¡¢4Ëü1,243¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸îÇ§Äê¼Ô¿ô¤â2025Ç¯¤Î5,202¿Í¤«¤é2045Ç¯¤Ë¤Ï8,969¿Í¤Ø¤ÈÌó3,800¿ÍÁý²Ã¤·¡¢Ìó1.7ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ë°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹(¢¨2)¡£
ÆüËÜ°å»Õ²ñ(¢¨3)¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î²ð¸î¼ûÍ×Ê¿¶Ñ¤Ïº£¸å20Ç¯´Ö¤Ç²£¤Ð¤¤·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À®ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯Èæ¤ÇÌó1.2ÇÜ¡Ê»Ø¿ô121¢ª147¡Ë¤ÈÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë°åÎÅ¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢À®ÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¡Êº£¸å20Ç¯´Ö¤Ç¡Ü10¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅ²ð¸î¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£ °ìÊý¤Ç¡¢¸½¾õ¤ÎÃÏ°è¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤ËÆÃ²½¤·¤Æ24»þ´ÖÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï»Ô³°¤Î»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ËÆñ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤µ¤é¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÀ®ÅÄ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤äÆñÉÂ¥±¥¢¤Î½ÅÍ×¤Ê¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ä»Ù±çÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¢¨1) ¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏ°èÊÌ¾Íè¿ä·×¿Í¸ý¡¡ÎáÏÂ5(2023)Ç¯¿ä·×¡×
(¢¨2) Âè9´üÀ®ÅÄ»Ô²ð¸îÊÝ¸±»ö¶È·×²è ¡ÚÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯ÅÙ¡ÁÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯ÅÙ¡Û P9
(¢¨3) ÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ËÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¡Ê2025Ç¯11·î21Æü»þÅÀ¡Ë
¢£ReHOPE À®ÅÄ¡¡»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»ÔÅÚ²°522ÈÖ3
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
µï¼¼¿ô¡§50¼¼
·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤3³¬·ú¤Æ
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1489.41Ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1787.8Ö
µï¼¼ÌÌÀÑ¡§10.03¡Á13.72Ö
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê¡¡
¢£º£¸å¤Î³«ÀßÍ½Äê
ReHOPE¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢5»ÜÀß¤Î¿·µ¬³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(2025Ç¯11·îËö»þÅÀ)¡£½Å¤¤ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¤Ë°Â¿´¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2876/124839/124839_web_1.png
¢¨¼«¼Ò³«Àß»ÜÀß¤Î¤ß¤òµºÜ¡£°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤Ç²ð¸î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ö¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×4»ÜÀßÆâ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡Ê°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¡Ë¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ53¤«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é®¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL¡§https://cuc-hospice.com/
CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò18¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò24¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
URL¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹ ¹ÊóÃ´Åö ¿¹
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-7523-3751¡¡
E-mail¡§pr@cuc-jpn.com
