¡ÚÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡Û¡Ö¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È½¢¿¦¼Ô¿ô¡×Á´¹ñ½÷»ÒÂç1°Ì¡¢¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¹ç³Ê¼Ô¿ô¡×Á´¹ñ½÷»ÒÂç2°Ì¤Û¤«Ê£¿ô¹àÌÜ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó ¡ÁÅÁÅý¤Î¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤È»ñ³Ê»Ù±ç¤¬Ì¤Íè¤òÂó¤¯ÎÏ¤Ë¡Á
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âç³ØÄÌ¿®¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ØÂç³ØÃµ¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯ 2026¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î´©¹Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ£¿ô¤Î¹àÌÜ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Æ±Âç¤Ï¡¢Ã»Âç¤ò´Þ¤à19¤Î³Ø²Ê¡¦Àì¹¶¤ËÌó7,000¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î½÷»ÒÁí¹çÂç³Ø¡£½¢¿¦»Ù±ç¤È¤·¤Æ¹Ò¶õ¶È³¦¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Ç¤Ï³Ø¤Ó°Ê³°¤Î»ñ³Ê¤ä¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ëÀµ²Ý³°¹ÖºÂ¡ÖÂçºÊ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ò³«¹Ö¡£¤Þ¤¿»ñ³ÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¶µ°÷¤Î»ØÆ³¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê³Æ¼ï¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ç¤ÊÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú2025Ç¯¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È½¢¿¦¼Ô¿ô¡Û¡¡Á´¹ñ½÷»ÒÂç Âè1°Ì
¡Ú2025Ç¯Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¹ç³ÊÎ¨¡Ê¼õ¸³¼Ô10¿ÍÌ¤Ëþ¡Ë¡Û¡¡Á´¹ñ Âè1°Ì
¡Ú2025Ç¯¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¹ç³Ê¼Ô¿ô¡Û¡¡Á´¹ñ½÷»ÒÂç Âè2°Ì
¡Ú³ØÀ¸¿ô¤¬Â¿¤¤Âç³Ø¡Û¡¡Á´¹ñ½÷»ÒÂç Âè2°Ì¡Ê¡ú¡Ë
¡ÚÀ¸ÅÌ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÂç³Ø¡Û¡¡ÅÔÆâ½÷»ÒÂç Âè3°Ì
¡Ú°ìÈÌÁªÈ´¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤Âç³Ø¡Û¡¡Á´¹ñ½÷»ÒÂç Âè5°Ì¡Ê¡ú¡Ë¡¡¤Û¤«
½ÐÅµ¡§¡ØÂç³ØÃµ¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯ 2026¡Ù¡ÊÂç³ØÄÌ¿®¡Ë
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡×¤ÈÂç³ØÄÌ¿®¤Î¶¦Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ê¡ú¡Ë¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ØÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡Ù¡Ê2025Ç¯4·î´©¹Ô¡Ë¤«¤é¤Î°úÍÑ¡£
¢¨Á´¹ñ¤ª¤è¤Ó¼óÅÔ·÷¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¹ñ¸ø»äÎ©Âç¤ò´Þ¤à
¢¡³ØÀ¸¤«¤é¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤½¢¿¦»Ù±ç¤ä¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é
¡¡ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯Â´¤Ç¡¢½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È½¢¿¦¼Ô¿ô Á´¹ñÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹Ò¶õ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¢¿¦»Ù±ç¤ä¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¢´ë¶È¡¦OG¤È¤Î¶¯¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬¤³¤ÎÀ®²Ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢¿¦»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¸¦µæ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤Î´ë¶È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¶È³¦¤ÎÆÃÄ§¤äµá¤á¤é¤ì¤ë¿ÍÊªÁü¤òÄ¾ÀÜÃÎ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJAL¥¹¥«¥¤¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶õ¹Á¸«³Ø²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¶ÈÌ³¸«³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±ÂçOG¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬ºÂ³Ø¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¶È³¦Íý²ò¤ä¿¦Ì³Íý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÀµ²Ý³°¹ÖºÂ¡ÖÂçºÊ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÊOMA¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢ºß³ØÀ¸¤ÏÌµÎÁ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¡£Ç¯´Ö¤ÇÌó90¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Ìò¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ëÉÔÍ×¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Î½ñ¤Êý¤äÌÌÀÜÂÐºöÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àµ²Ý¤Î¼ø¶È²ÊÌÜ¡ÖÃÏ°èÊ¸²½Íý²òµ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤ä¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤È¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤¬¹Ò¶õ¶È³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¢¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Àµ²Ý¡¦Àµ²Ý³°Ìä¤ï¤º¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤Ç³ØÀ¸¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡½¼¼Â¤·¤¿³Æ¼ï¹ñ²È»î¸³ÂÐºö
¡¡ÊÝ°é»Î¤äÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡¢±ÉÍÜ¶µÍ¡¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢Æóµé·úÃÛ»Î¤Ê¤É¡¢¼èÆÀ¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¡¦ÌÈµö¾õ¤¬Â¿¤¤ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¶¦À¸³ØÉôÊ¡»ã³Ø²Ê¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤È¡¢Æ±³ØÉô¶¦À¸¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¤Ï¹â¤¤¹ç³ÊÎ¨¡¦¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë»ëÌî¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¶µ°÷¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹ç³ÊÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±³ØÉô¿´Íý³Ø²Ê¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯´Ö¿´Íý³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿¸å¡¢Âç³Ø±¡¤Ø¿Ê³Ø¤·¹¹¤Ê¤ë¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¤ÈÎ×¾²¿´Íý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¸øÇ§¿´Íý»Õ¹ñ²È»î¸³¤Ï¸½Ìò¹ç³ÊÎ¨100¡ó¤ò6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¤Î»¸å¤ÎÂ´¸å¶µ°é¤â²Ã¤¨¤¿¹ç·×6Ç¯°Ê¾å¤Î³Ø¤Ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ä·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¶µ°÷¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤¬¡¢¹â¤¤¹ç³ÊÎ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨1¡¡2026Ç¯4·î¤Ë¸½¡§¿Í´Ö´Ø·¸³ØÉô¤ò²þÁÈ
¢¨2¡¡2026Ç¯4·î¿·Àß
¡Ê»²¹Í¡§ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦½¢¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ÎÆÃÄ§
¡¡https://www.otsuma.ac.jp/career/employment/features/¡¡
¡¦½¢¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢´ØÏ¢¥Ç¡¼¥¿
¡¡https://www.otsuma.ac.jp/career/employment/data/¡¡
¡¦ÂçºÊ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÊOMA¡Ë
¡¡https://www.otsuma.ac.jp/career/oma/¡¡
¡¦Àµ²ÝÆâ¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¤ÊÌÈµö¡¦»ñ³Ê
¡¡https://www.otsuma.ac.jp/career/employment/qualification/regular/¡¡
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡¡¹Êó¡¦Æþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¹Êó¡¦Êç½¸¥°¥ë¡¼¥×¡¡
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®12
TEL¡§03-5275-6011
FAX¡§03-3261-8119
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
