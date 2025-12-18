¡ÖHello KittyÅ¸¡×¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ªÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¡×¤ÎÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹õºê ÂÀÏº)¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¡×(Ëè½µ·î～¶âÍË¡¡¤¢¤µ5:50～)¤Ï¡¢¡ÖHello KittyÅ¸-¤ï¤¿¤·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¥¥Æ¥£¤âÊÑ¤ï¤ë- Ì¾¸Å²°²ñ¾ì¡×¤Ë¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¸ÂÄê¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î¤ÎÅìµþ²ñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖHello KittyÅ¸¡×¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£12·î19Æü(¶â)¤ÎÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¤Î³«ËëÆü¤«¤é½ç¼¡¡¢·×4¼ïÎà¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Hello KittyÅ¸¡ß¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä
¢£¡ÖHello KittyÅ¸-¤ï¤¿¤·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¥¥Æ¥£¤âÊÑ¤ï¤ë-¡×¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ÊþË®¢¨¡¢°Ê²¼ ¥µ¥ó¥ê¥ª)¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡£¡Ö¥¥Æ¥£¤È¤ï¤¿¤·¡×¤Î50Ç¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤À¤±¤¬»ý¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æー¥Þ¤ÎÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¡£»Ë¾åºÇÂçÎÌ¤Î¥°¥Ã¥ºÅ¸¼¨¤ä¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸«¤É¤³¤í¡£2024Ç¯11·î¤ÎÅìµþ²ñ¾ì¤Ç¤Î³«Ëë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤«¤éÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¢¨¡ØÄÔ¡Ù¤ÎÀµ¤·¤¤É½µ¤Ï1ÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¡Û
¶â»³Æî¥Ó¥ëÈþ½Ñ´ÛÅï(µìÌ¾¸Å²°¥Ü¥¹¥È¥óÈþ½Ñ´Û)¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶â»³Ä®1ÃúÌÜ1-1
¡Ú²ñ´ü¡Û
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û
10:00～18:00 (ºÇ½ªÆþ¾ì17:30)
¡ÚµÙ´ÛÆü¡Û
12·î30Æü(²Ð)～1·î2Æü(¶â)
¡ÚÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¡¦Ê¿ÆüÆþ¾ì·ô¡Û
°ìÈÌ 2,000±ß¡¢¹â¹»À¸¡¿Âç³ØÀ¸ 1,500±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¿¾®³ØÀ¸ 1,000±ß
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤ 3,000±ß
¢¨12·î19Æü(¶â)¤ª¤è¤ÓÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ÏÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æþ¾ì·ô¤Ï¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª
Ì¾¸Å²°²ñ¾ì¤Î³«Ëë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥º¤ò·×4¼ïÎàÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¡ÖHello KittyÅ¸¡×¤ÇÈÖÁÈ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー 385±ß
ÈÎÇä³«»Ï¡§12·î19Æü(¶â)～
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡ÚÂè2ÃÆ¡Û¥é¥ó¥Á¥Èー¥È 2,750±ß¡¡¢¨12·î²¼½ÜÈÎÇäÍ½Äê
ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡§12·îÃæ
¥é¥ó¥Á¥Èー¥È
¡ÚÂè3ÃÆ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー 1,210±ß¡¿¥¿¥ª¥ë 1,320±ß
ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡§2026Ç¯1·îÃæ
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¥¿¥ª¥ë
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä³«»Ï»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¡×ÈÖÁÈ³µÍ×
Ä«ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ«¤ò¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡ª
ÃÏ¸µ¤Î¥Ë¥åー¥¹¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡¦Å·µ¤¡¦¸òÄÌ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
MC¡§ÃæÀîË¨¹á(Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
ÃæÀîË¨¹á(Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¤Á¤ã¤ó
¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¤Á¤ã¤ó
ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ëè½µ·î～¶âÍË¡¡¤¢¤µ5:50～
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡§ °¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å
ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.ctv.co.jp/asadore/
X(µì¡§Twitter)¡¡¡§ https://x.com/asadore_CTV
Instagram¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/asadore_CTV/
