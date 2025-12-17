こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日立東大ラボ 第8回Society5.0を支えるエネルギーシステムの実現に向けて
日立東大ラボは、 2026年1月27日（火）に日立東大ラボ・産学協創フォーラム「第 8 回 Society5.0 を支えるエネルギーシステムの実現に向けて」を開催いたします。
第8回産学協創フォーラムでは、日立東大ラボで提言してきた第7版までの提言内容を振り返り、国内外の情勢や各国の政策との比較を交え、迫られるエネルギー改革について考察するとともに、「エネルギーシステムの公共性と競争性」、「地域のトランジションの加速」をテーマとした２つのパネルディスカッションによって、持続可能な社会を実現するための私たちの次のアクションを議論いたします。
■日時： 2026年1月27日（火）14:00〜17:30
■場所：ハイブリッド開催 （本会場：東京大学伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホール、zoomオンライン）
[MAP]https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/iirc/ja/access.html
■主催：日立東大ラボ
-- 申込フォーム(要事前申込) --
下記URLよりお申込みください。
現地参加（〜2026年1月22日受付）
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/0127forum/onsitereg/
オンライン参加（〜2026年1月27日受付）
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/0127forumweb/onlinereg/
■開催概要
日立東大ラボエネルギープロジェクトでは、2018 年から提言「Society5.0 を支えるエネルギーシステムの実現に向けて」を第７版まで発刊し、電力・エネルギーシステムや社会全体のあり方までを広範に取り上げてきました。電力・エネルギーシステムに留まらない広範な議論で明らかとなってきたさまざまなインサイトは、エネルギーシステムと地域やそこに暮らす人びとのトランジション実現の一助となりえると考えております。
第8回産学協創フォーラムでは、日立東大ラボで提言してきた第7版までの提言内容を振り返り、国内外の情勢や各国の政策との比較を交え、迫られるエネルギー改革について考察するとともに、「エネルギーシステムの公共性と競争性」、「地域のトランジションの加速」をテーマとした２つのパネルディスカッションによって、持続可能な社会を実現するための私たちの次のアクションを議論いたします。
■プログラム（※プログラムは予告なく変更される場合があります）
ファシリテータ
吉村 忍(東京大学特任教授）、吉本 尚起(日立製作所 主管研究員）
1.開会挨拶 （14:00-14:10）
藤井 輝夫（東京大学 総長）、東原 敏昭（日立製作所 取締役会長 代表執行役）
2.日立東大ラボの提言の振り返り（14:10-15:10）
日立東大ラボの提言の振り返り（14:10-14:25）
吉村 忍（東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授）
ディスカッション：エネルギーシステム、地域における次の戦略とアクション（14:25-15:10）
ファシリテーター 吉村 忍特任教授
小宮山涼一教授、荻本和彦特任教授、城山英明教授、大橋弘副学長
--休憩 （15:10-15:30）--
3. -パネルディスカッション- 持続可能な社会を支えるエネルギーと地域
セッション 1 エネルギーシステムの公共性と競争性：めざす変革と持続可能なエネルギーシステムとは？（15:30-16:20）
モデレーター：小宮山涼一 東京大学 大学院工学系研究科教授
パネリスト（選定中、敬称略）：
添田隆秀 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部電力基盤整備課長
大橋弘 東京大学 副学長
田村多恵 みずほ銀行 産業調査部次長 ほか
セッション 2 地域の未来をつくる統合的トランジション：人材、投資、ガバナンスの挑戦（16:30-17:20）
日立東大ラボによるイントロダクション（城山英明 東京大学教授、鈴木朋子 日立製作所技師長）(16:30-16:40)
ディスカッション (16:40-17:20)
モデレーター：芳川恒志 東京大学 公共政策大学院特任教授
パネリスト（選定中、敬称略）:
西村治彦 地球環境局大臣官房審議官
竹ケ原啓介 政策研究大学院大学教授 ほか、地方自治体
４．閉会挨拶 （17:20-17:30）
鮫嶋 茂稔（日立製作所 執行役常務 CTO）、津田 敦（東京大学 理事・副学長）
▼本件に関する問い合わせ先
日立東大ラボ事務局
メール：20260127forum@ht-lab.ducr.u-tokyo.ac.jp
