ビジュアル





杉浦タカオが音楽と芝居のコラボレーションをテーマに発足した、次世代型エンターテインメントユニット『SEPT』。

ミュージシャンや俳優が集い、独創的な世界観と、第一線で活躍するキャスト・スタッフが織りなす圧倒的なパフォーマンスを魅力としています。





この度、『SEPT presents「ReAnimation ～THE ORIGIN～」』を、2026年2月7日(土)から2月15日(日)まで、東京・シアター1010にて全13公演で上演いたします。

本公演は、音楽と“命の輝き”を描いた物語で構成される「SEPT・ReAnimation」シリーズの最新作。過去作のリメイクやフュージョンを施した内容で、新たな形として舞台化されます。





主演には、父に西城秀樹を持つアーティスト・木本慎之介を迎え、高橋彩音(AKB48)、桑山隆太(WATWING)、シンガーソングライターの岸洋佑、元AKB48の大西桃香、込山榛香など、SEPT初参加となるキャストが集結。さらに、前作出演者から元私立恵比寿中学の星名美怜、ピコ、やみえん、Roseliaの志崎樺音、山葵(和楽器バンド)らの出演も決定しています。

※高橋彩音の「高」は、はしご高(はしごたか)が正式表記。





また、三木眞一郎、浪川大輔、福山潤、伊瀬茉莉也ら豪華声優陣が、事前収録による“Voice出演”として参加。

舞台上の役者の芝居と音声演技が重なり合うことで、リアルな身体表現と声の演技が融合する、SEPTならではの独自のステージが創出されます。





本公演は、出演者を二つの期間に分けたWキャスト制で開催。

2月7日(土)から11日(水)までの【Another期間】、2月12日(木)から14日(土)までの【Origin期間】で顔ぶれが異なり、公演ごとに異なる魅力を楽しめる全12公演をお届けします。

バンドメンバーによる生演奏ライブを真骨頂とするSEPTシリーズは、演劇ファンのみならず、普段ライブハウスに足を運ぶ音楽ファンにも、音楽ライブ感覚でお楽しみいただけます。





そして最終日となる2月15日(日)には、ReAnimation Live「ZEST」と題したスペシャルライブを開催。

2月7日～14日までとは異なり、Another期間・Origin期間のキャストが集結し、この日限りの特別なステージをお届けします。本編の物語がライブへと進化する、SEPTならではの唯一無二のライブステージで、数多くの楽曲を披露予定です。出演キャストの詳細は後日発表いたします。





チケットは、12月9日(火)12:00から12月21日(日)23:59まで、チケットぴあにて最速先行(抽選)受付を実施。

券種は、前方保証・限定特典付きの【プレミアムチケット】、限定特典付きの【一般チケットA】、限定特典なしの【一般チケットB】の3種類をご用意しています。

さらに、複数公演をご観劇いただいた方にはリピーター特典をプレゼント。3公演・6公演・9公演・全通と、来場回数に応じて特典を進呈いたします。









▼公演詳細

【タイトル】SEPT presents「ReAnimation ～THE ORIGIN～」

【会場】東京都 シアター1010

【日程】2026年2月7日(土)～2月15日(日) 全13公演

【出演】

＜Single(全公演出演)＞

木本慎之介／大西桃香／星名美怜／ピコ／二宮礼夢／山葵(和楽器バンド)／瑠伊(vistlip)／ウチクリ内倉／緑川リク／杉浦タカオ／後藤紗亜弥／すずきゆい／笹川大輔／後藤泰観／hoto-D／猫月めい／宮本親臣／廣瀬真平(DIAMOND☆DOGS)／小俣一生／打出菜摘／武田丞／副島慧斗





＜Another期間(2月7日～2月11日出演)＞

岸洋佑／込山榛香／高橋彩音(AKB48)／鳥羽潤／志崎樺音／燿(摩天楼オペラ)／KAZAMI(DaizyStripper)／鷲尾修斗／優介(摩天楼オペラ)／ヤスダヨシキ(WOMCADOLE)／Ayano(Faulieu.)





＜Origin期間(2月12日～2月14日出演)＞

桑山隆太(WATWING)／村田寛奈／中野郁海／やみえん／Leo(零[Hz])／AtsuyuK!／彪(UNDYING WORDS)





【VOICE】Origin ※声のみの出演になります。

三木眞一郎／浪川大輔／福山潤／伊瀬茉莉也





※7日18:30のAnother公演は桑山隆太が出演となります。岸洋佑は出演致しません





＜ReAnimation Live「ZEST」(2月15日出演)＞

キャスト詳細は後日ご案内します。









【公演スケジュール】

＜Another期間＞

・2月7日(土) 17:30開場、18:30開演

・2月8日(日) 11:30開場、12:30開演

16:30開場、17:30開演

・2月9日(月) 12:30開場、13:30開演

17:30開場、18:30開演

・2月10日(火) ※休演日

・2月11日(水・祝) 11:30開場、12:30開演





＜Origin期間＞

・2月12日(木) 12:30開場、13:30開演

17:30開場、18:30開演

・2月13日(金) 12:30開場、13:30開演

17:30開場、18:30開演

・2月14日(土) 11:30開場、12:30開演

16:30開場、17:30開演





＜ReAnimation Live「ZEST」＞

・2月15日(日) 13:00開場、14:00開演









【料金】

・プレミアムチケット：11,000円(前方保証・限定特典付き)

・一般チケットA：9,900円(限定特典付き)

・一般チケットB：7,700円(限定特典なし)





※全席指定

※未就学児童入場不可

※小学生のお子様は保護者同伴でご来場ください。

※プレミアムチケットと一般チケットAの限定特典は同様の内容となります





【最速先行購入限定特典】

お好きなキャストのアザーカット(1)





【チケット限定特典】

お好きなキャストのアザーカット(2)





【リピーター特典】

3回来場特典：お好きなキャストのアザーカット(3)(サインなし)

6回来場特典：お好きなキャストのアザーカット(4)(サインあり)

9回来場特典：お好きなキャストのステージブロマイド(サインあり)

全通特典 ：パンフレット(好きなキャストコメント／全員サイン／お客様の名前)

※特典のブロマイドは全て異なる写真となります。





【チケット販売スケジュール】

・最速先行(チケットぴあ／抽選)

受付期間： 12月9日(火)12:00～12月21日(日)23:59

チケット： https://w.pia.jp/t/reanimation2026









【総合プロデュース・脚本】杉浦タカオ

【演出】ウチクリ内倉

【音楽監督】okamu.

【振付】後藤健流





【お問い合わせ】SEPT製作委員会 info@sept-ppn.com

【主催・企画制作】Entertainment Live Stage 『SEPT』

【制作協力】ライブナタリー

【SEPT公式サイト】 https://sept-ppn.com

【SEPT公式X】 https://x.com/septppn





イベントハッシュタグ：#SEPT #リアニ2026