¥Îー¥·¥ó¥Ô¥å¥¢¤¬¡¢¼õ¸³À¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦WEBÆ°²è¤Î¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¡Ö¼õ¸³¤ÈÀ¸Íý¤È»ä¤¿¤Á¤È¡×ÊÓ¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥¯¥¹(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÓÀîØÆÂÀÏº¡¡½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤ÎÀ¸ÍýÄËÌô¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Îー¥·¥ó¥Ô¥å¥¢¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¼õ¸³¤ÈÀ¸Íý¡×¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦WEBÆ°²è¤Î¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¡Ö¼õ¸³¤ÈÀ¸Íý¤È»ä¤¿¤Á¤È¡×ÊÓ¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯12·î17Æü(¿å) ¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉéÃ´¤ÎÂ¿¤¤¼õ¸³´ü¤Ë¤â¡ÖÀ¸Íý¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë»ö¼Â¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ø¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬À¸ÍýÄËÌô¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Îー¥·¥ó¥Ô¥å¥¢¡Ù¤Ë¤Ç¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î´ó¤êÅº¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼õ¸³´ü¤ÈÀ¸Íý¤Î´Ø·¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀWEBÆ°²è¡Ö¼õ¸³¤ÈÀ¸Íý¡×¤òºòÇ¯ÅÙ¤ËÀ©ºî¡¦¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡ÚVer.A¡Û¡ÚVer.B¡Û¤Î2ËÜ¹½À®¤Ç¡¢¡ÚVer.A¡Û¤Ç¤Ï¼õ¸³À¸¤ÎËèÆü¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¡ÚVer.B¡Û¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ë¼Â¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸Íý¤È¸þ¤¹ç¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¼õ¸³¤ÈÀ¸Íý¤È»ä¤Á¤È¡×ÊÓ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤äÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ä¿ÊÏ©¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸Íý¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¼õ¸³À¸¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ç¿Í¸ø¤ò2¿Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¸³´ü¤ÎÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢À¸Íý¤Î¾É¾õ¤äÇº¤ß¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼õ¸³´ü¤ÎÀ¸Íý¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼õ¸³¤ÈÀ¸Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ô¥å¥¢¥á¥â¡×¤â¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥àー¥Óー
¥Îー¥·¥ó¥Ô¥å¥¢¡Ö¼õ¸³¤ÈÀ¸Íý¤È»ä¤¿¤Á¤È¡×ÊÓ¡Ê120ÉÃ ver.)YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=8JikR_LeK1Y
¥Îー¥·¥ó¥Ô¥å¥¢¡Ö¼õ¸³¤ÈÀ¸Íý¤È»ä¤¿¤Á¤È¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ ver.¡ËYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=0v7C9W9rpuY
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¤µ¤ó 2007Ç¯4·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ Seventeen ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë ABEMA ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
²Ð¥Î¸ý ¼ÓºÌ¤µ¤ó 2004Ç¯2·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£ ¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É-¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë-¡×½Ð±é ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-½ä¤ê-¡× ½Ð±é
³Æ¼ï¥µ¥¤¥Èhttps://www.arax.co.jp/norshinpure/pure/purememohttps://www.arax.co.jp/norshinpure/
¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥¯¥¹ ·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡¹ÊóÀ©ºî¥°¥ëー¥×460-0002¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ»°ÃúÌÜ2-26TEL¡§052(962)8528