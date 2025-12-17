全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権（通称「リアル脱出ゲーム甲子園」）第4回優勝作品を、共同でリメイクした『閉ざされたゲーム世界からの脱出』のメインビジュアルを公開します。また、開催を記念した感想投稿キャンペーンも実施します。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/closedgame/

リアル脱出ゲーム『閉ざされたゲーム世界からの脱出』とは

『閉ざされたゲーム世界からの脱出』は、634Questによって制作、第4回リアル脱出ゲーム甲子園にて優勝を果たした『リアル「じゃない」脱出ゲームからの脱出』をSCRAP監修のもとリメイクした作品です。リアルとデジタルを見事に融合させ、設問クオリティの高さで数多くの参加者を驚愕させた本作。審査員であるSCRAP代表の加藤からは「ずっと忘れられない最高の5秒間があった。ゲームスタートからの道筋がその5秒間のために作られていた。」と講評しました。

いよいよ12月18日(木)よりスタート！メインビジュアル＆特設サイトを公開

いよいよ今週からイベントがスタートする本作。開催に先駆けてイベントのメインビジュアル、および特設サイトを公開しました。メインビジュアルには、現実とゲーム世界の謎を交互に解いていき、ゲームに閉じ込められた「彼」を助けることを目指す、本作の崩れ行くゲーム世界が描かれています。

イベント開催を記念した感想投稿キャンペーンを実施！

さらにイベント開催を記念して、感想投稿キャンペーンも実施。イベント参加後、SNSに「#ゲーム世界からの脱出」のハッシュタグをつけて感想を投稿することで、コラム付きビジュアルカードをプレゼントします。コラムにはゲームを制作した高校生たちのコメントや制作秘話を掲載。ぜひイベントの感想をシェアしてチェックしてください。高校生クリエイターによって作り出され、多くの謎解きファンから絶賛された本作にぜひご期待ください。

『閉ざされたゲーム世界からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/closedgame◼︎プレイ形式所要時間：約60分（制限時間：30分）チーム人数：1チーム最大4人開始タイミング：一斉スタート◼︎開催会場、日程【東京会場】東京ミステリーサーカス PTGルーム2025年12月18日（木）～2026年2月23日（月祝）【愛知会場】リアル脱出ゲーム名古屋店2025年12月25日（木）～2026年2月1日（日）※大阪会場については追って公開予定◼︎チケット販売スケジュール好評販売中！※大阪会場については追って公開予定◼︎チケット料金〈前売（平日）〉一般：2,800円グループチケット（1～4人）：1人あたり2,500円（合計10,000円）中高生：2,000円中高生グループチケット（1～4人）：1人あたり2,000円（合計8,000円）〈前売（土日祝＆ハイシーズン）〉一般：3,100円グループチケット（1～4人）：1人あたり2,800円（合計11,200円）中高生：2,300円中高生グループチケット（1～4人）：1人あたり2,300円（合計9,200円）〈当日（平日）〉一般：3,100円グループチケット（1～4人）：1人あたり2,800円（合計11,200円）中高生：2,300円中高生グループチケット（1～4人）：1人あたり2,300円（合計9,200円）〈当日（土日祝＆ハイシーズン）〉一般：3,400円グループチケット（1～4人）：1人あたり3,100円（合計12,400円）中高生：2,600円中高生グループチケット（1～4人）：1人あたり2,600円（合計10,400円）※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎制作：634Quest◼︎企画協力：リアル脱出ゲーム甲子園◼︎主催：SCRAP

感想投稿キャンペーンについて

◼︎参加方法1.『閉ざされたゲーム世界からの脱出』に参加する2.SNSに「#ゲーム世界からの脱出」のハッシュタグをつけて感想を投稿する3.投稿画面を店舗スタッフに見せてコラム付きビジュアルカードをゲット！◼︎カード仕様サイズ：91mm×55mm◼︎キャンペーン開催期間2025年12月18日(木)～

〈補足情報〉リアル脱出ゲーム甲子園とは

全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権「リアル脱出ゲーム甲子園」は、高校生が制作したリアル脱出ゲームに光を当てる場所として、2022年に始まったリアル脱出ゲームの制作選手権です。特設サイト：https://realdgame.jp/koshien/Xアカウント：＠reald_koshien

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine