WaVe'S第10回公演『続・六山荘の恋人』が2025年12月17日 (水) ～ 2025年12月21日 (日)にコフレリオ新宿シアター（東京都 新宿区 歌舞伎町 2-15-3 新宿KSビル1F）にて上演されます。

公式ホームページhttps://waveshomes.wordpress.com/公式Xhttps://x.com/WaVe_S_h(@WaVe_S_h)2024年12月に全公演満席御礼で終演した六山荘の恋人の続編『続・六山荘の恋人』が本日よりコフレリオ新宿シアターにて開幕しました。今回の主演・藤田役は上仁樹が務めます。そして仲本役に秋葉友佑、志村役に坂本真一、小松役に北原十希明、岸辺役に早川維織、高木役に岩佐祐樹が出演します。日替わりゲストには、渡邉響、岩田陽菜、古川流唯(カラフルダイヤモンド)、尾本侑樹奈(LINKL PLANET)、五十嵐啓輔、百川晴香、春斗、関谷真由、藤希宙、桃咲まゆ(トキヲイキル)ら豪華ゲストが作品を彩ります。

あらすじ

偶然か、あるいは必然か。雪深い山奥にひっそり佇む「六山荘」に、またまた六人の男たちが集まり、雪に閉ざされた空間で物語を紡ぐ。罪と贖い、希望と絶望がぶつかり合いながら露になるのは、雪よりも白い「真実」か、それとも闇より深い「沈黙」か。はたまた…WaVe'Sがお送りする「六山荘の恋人」の頭に「続」が引っ付いてシリーズ化！みなさまも年末に難しいこと考えたくないと思いますので、基本はコメディであると、あってほしいと、そう願っている。と、いうことで今年も六山荘で何かが起きる！山奥でお待ちしております！乞うご期待！

公演概要

『続・六山荘の恋人』公演期間：2025年12月17日 (水) ～ 2025年12月21日 (日)会場：コフレリオ新宿シアター（東京都 新宿区 歌舞伎町 2-15-3 新宿KSビル1F）■出演者上仁樹秋葉友佑坂本真一北原十希明早川維織岩佐祐樹【日替わりゲスト】12月17日(水)渡邉響岩田陽菜12月18日(木)古川流唯（カラフルダイヤモンド）尾本侑樹奈（LINKL PLANET）12月19日(金)五十嵐啓輔百川晴香12月20日(土)春斗関谷真由12月21日(日)藤希宙桃咲まゆ（トキヲイキル）■スタッフ脚本／演出：安藤亮司（劇団ウルトラマンション）舞台監督：わたねべひでお／音楽：福田新／音響：前田マサヒロ／照明：安永瞬(Glowworks inc.)／振付：五十嵐啓輔／美術：角浜有香／ヘアメイク：Yumiko Horiguchii／カメラマン：栗野果林／映像撮影：布川隼汰（Fdce）、Lina（Fdce）／宣伝美術：あげもみじ／アンダーキャスト：増田幸太／票券・当日運営：白石佳穂／キャスティング・制作：三浦さとみプロデューサー：坂本真一 企画：WaVe'S 主催：ライスアップヒル 飯沼徹■公演スケジュール12月17日(水) 19 時～12月18日(木) 14 時～★／19 時～★12月19日(金) 14 時～★／19 時～★12月20日(土) 13 時～／18 時～12月21日(日) 14 時～受付・開場開始：開演 45 分前未就学児童入場不可※★アフタートークあり※12/19 は撮影が入ります。■チケット料金★一般発売：チケットは完売いたしましたhttp://confetti-web.com/@/WaVe_S(全席指定席・税込)パンフレット・特典付S席：12,000円特典付きS席：8,000円特典付きA席：7,000円A席：6,500円※当日券は上記金額に+500円

