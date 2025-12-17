霧島国際ホテル 2025-2026大晦日・お正月イベントで新しい一年を
霧島国際ホテル（所在地：鹿児島霧島市、総支配人：林田博）では、「2025-2026大晦日・お正月イベント」を2025年12月31日（水）～2026年1月3日（土）の4日間で開催します。
鹿児島にゆかりのあるパフォーマーによる日本の伝統的な琴や尺八に三味線、和太鼓の演奏に加えて、マジックやバルーン、ジャグリングなどの多彩なステージイベントをはじめ、かるたや羽子板、コマ回しなどお正月の伝統的な遊びを楽しめるコーナーもご用意。ビュッフェレストラン「霧島湯けむりテラス」では、大晦日の年越しそばや、三が日の朝食にはおせち料理コーナーやお雑煮の提供を行います。
霧島の豊かな自然と温泉で癒されながら、伝統と華やかなショーが彩る新年の幕開けをお楽しみいただけます。
■2025-2026大晦日・お正月イベント概要
＜獅子舞＞
【場所】本館1階 ロビー
【期間】2026年1月1日（木・祝）～3日（土）
【時間】9:00～10:30
【料金】観覧無料（宿泊者限定）
＜琴と尺八の生演奏＞
【場所】本館1階 ラウンジ
【期間】2026年1月1日（木・祝）～3日（土）
【時間】9:00～10:30、15:00～15:30
【料金】観覧無料（宿泊者限定）
＜お正月遊び（かるた、羽子板、コマ回しなど）＞
【場所】別館2階 あけぼの
【期間】2026年1月1日（木・祝）～3日（土）
【時間】9:00～11:30、15:00～22:00
【料金】大人300円、子供（中学生以下）\100円（宿泊者限定）
＜ステージイベント＞
【場所】本館1階 ラウンジ
【期間】2025年12月31日（水）～2026年１月3日（土）
【時間】17:00～17:30、18:00～18:30、20:00～20:30、21:00～21:30
【料金】観覧無料（宿泊者限定）
■ビュッフェレストラン「霧島湯けむりテラス」の年末年始メニュー概要
通常のビュッフェメニューに加え、以下のご提供を行います。
＜年越しそば＞
【期間】2025年12月31日（水）
【時間】17:30～21:30
【料金】夕食ビュッフェの料金に含まれます。
＜おせち料理コーナー・お雑煮＞
【期間】2026年1月1日（木・祝）～3日（土）
【時間】7:00～9:30
【料金】朝食ビュッフェの料金に含まれます。
―「霧島国際ホテル」概要―
来年55周年を迎える霧島国際ホテルは霧島温泉郷の中心にあり、立ち昇る真っ白な湯けむりが印象的な風情漂う温泉ホテル。源泉かけ流しの天然温泉は、四季折々の自然を感じられる露天風呂、大切なひとと気兼ねなく過ごせる貸切風呂、デトックス効果抜群の蒸し湯など趣の異なる10種類以上のお風呂をご用意しています。ホテル客室は最上階のプレミアルーム、温泉宿ならではの落ち着いた和室、3世代ファミリーが楽しめる人気のキッズデラックスルーム等の多彩。エリア最大級のビュッフェレストラン『霧島湯けむりテラス』では約90種の和洋中の夕食が楽しめます。鹿児島の郷土料理をはじめ、ライブキッチンでは鹿児島名物『黒豚』や『季節のおこわ』を、関平鉱泉の温泉水でせいろ蒸しに、お寿司、ステーキも目の前で調理致します。冬のカニや初夏のうなぎ食べ放題などの季節のフェアも好評。１Ｆラウンジでは12種類の焼酎とコーヒーのフリーサービスがあり、週末はコンサートなどのイベントも充実しています。
住所：899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930-12
TEL：0995-78-2621 FAX：0995-78-3139
チェックイン15:00 / チェックアウト10:00
総客室数：188室
【アイコニア・ホスピタリティ】
アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。
【GoTo Pass】
「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。
公式ウェブサイト：https://gotopass.jp