ＪＡ全農は、令和７年６月から、虹のコンキスタドールが出演するYouTube番組「虹のコンキスタドールのレインボーファーム」を配信しています。これまでは、虹のコンキスタドールの皆さんが田植えや稲刈りなど本格的な農業を実践し、農業やＪタウン商品の魅力を紹介しています。１２月からは、「農閑期は焼肉ぴゅあに行くっきゃない！」として、虹のコンキスタドールの皆さんが「焼肉ぴゅあ宣伝大使」に就任し、メンバーが５つのチームに分かれて都内近郊にある焼肉ぴゅあの魅力を発信します。初回配信では、虹のコンキスタドールの皆さんが、ＪＡタウンイメージキャラクター「じぇー太」から焼肉ぴゅあの宣伝大使に任命される様子や、焼肉ぴゅあの紹介などを行います。

また、YouTube番組「虹のコンキスタドールのレインボーファーム」との連動企画として、全国の直営焼肉店舗「焼肉ぴゅあ・純」等（９店舗）で、１２月１８日（木）～１月２５日（日）の間、「焼肉ぴゅあ大好きマン計画！スタンプカード」企画を実施します。対象店舗は「焼肉レストランぴゅあ」「焼肉本舗ぴゅあ」「焼肉すき焼き純」「弐日市亭」で、いずれも全国の産地から仕入れた国産黒毛和牛・国産豚を中心に、お肉の美味しさを存分に楽しめるお店です。期間中、対象店舗でお好きなメニューを１品以上ご注文いただき、スタンプを５つ集めると「虹コン×焼肉ぴゅあ特製割り箸１３膳セット」をプレゼントします。（お一人様一品以上のご注文につき、一スタンプ付与いたします。但し、同一店舗でのスタンプ付与は一日一回が上限となります。）

【スタンプラリー実施概要】

１．期 間：令和７年１２月１８日（木）～令和８年１月２５日（日）２．店 舗：以下９店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）焼肉レストランぴゅあ神田店（東京都千代田区内神田１－７－８）（２）焼肉本舗ぴゅあ北千住マルイ店（東京都足立区千住３－９２）（３）焼肉本舗ぴゅあ池袋店（東京都豊島区東池袋１－８－１）（４）焼肉本舗ぴゅあ品川店（東京都港区港南２－３－１３）（５）焼肉本舗ぴゅあマルイ溝口店（神奈川県川崎市高津区溝口１－４－１）（６）焼肉すき焼き純梅田本店（大阪府大阪市北区角田町７－１０）（７）焼肉すき焼き純エビスタ西宮店（兵庫県西宮市田中町１－６）（８）焼肉すき焼き純天神警固店（福岡県福岡市中央区警固１－６－５６）（９）豚ほるもん焼き専門店新鮮ほるもん弐日市亭（福岡県筑紫野市二日市中央６－２－８）３．各店舗の推しメニュー：

【配信概要】

１．初回配信日：令和７年１２月１７日（木）１８時～２．配信期間 ：令和７年１２月～令和８年３月（計８配信予定）３．出 演 者 ：虹のコンキスタドール１３名４．配信媒体 ：YouTubeチャンネル ゆるふわちゃんねるhttps://youtube.com/@yurufuwa_time５．内 容 ：虹のコンキスタドールが「ぴゅあ宣伝大使」として、計８回の放送で、「焼肉レストランぴゅあ」「焼肉本舗ぴゅあ」「焼肉すき焼き純」「弐日市亭」の魅力を紹介します。６．初回放送で紹介するＪＡタウン商品：（１）静岡県「濃い静岡抹茶ティラミス」https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5901042/（２）鳥取県「新甘泉（しんかんせん）飲むゼリー」https://www.ja-town.com/shop/g/g6001-6001NS10-2/

【虹のコンキスタドール】

2014年７月活動開始。１０代～３０代男女を中心に幅広い層から支持されている女性アイドルグループ。YouTubeや各SNSを積極的に活用した情報発信をしており、総フォロワー数は約９５万人（公式および各メンバーのYouTube、X、Instagram、TikTokのフォロワー合計）※虹のコンキスタドールオフィシャルサイト https://2zicon.tokyo/