日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第46弾となる最新作「言えないよ × magora」のミュージックビデオを、2025年12月19日(金) 18:00よりYouTubeにてプレミア公開いたします。原曲「言えないよ」は、1994年にリリースされた郷ひろみの代表曲のひとつ。“バラード3部作”の中心に位置づけられ、控えめな言葉の奥にある繊細な感情と、胸に残るメロディが魅力の一曲として、いまでも多くの人に聴き継がれています。いま、90年代の空気感や感情表現が再び注目される中、この曲が持つ“控えめであたたかい切なさ”は、自然と現代のリスナーにも寄り添います。今回この楽曲をカバーしたのは、柔らかさの中にしっかりと芯を持つ歌声が印象的なシンガーソングライター magora。男性ボーカルならではの低音のあたたかさと、語尾に宿るわずかな揺れが“言えない想い”の温度を丁寧に描き出します。聴き手に寄り添うようなナチュラルな歌い回しは、原曲が持つあの“すこし不器用でまっすぐな感情”を現代的に結び直しています。活動の中で磨かれてきた表現力や、信頼するミュージシャンたちとの自然体のアンサンブルが加わることで、原曲が持つ普遍性を保ちながらも、いまの時代に馴染む“静かな温度”をまとったバラードへと生まれ変わりました。90年代の柔らかな空気感と、magora の静かな深さが重なり、「言えないよ」は令和のリスナーにそっと寄り添う新しい一曲として響き始めています。

名曲は時代を超えて愛されるもので、それは時代を超えた真実が歌われているからでしょう。時代も境遇も郷さんとはずいぶん違うと思いますが、彼のようなスターでも、僕のような普通の30代でも、同じような気持ちを抱いていたのかもしれないと思います。聞いてくれる人のどこかにきっとある、それに似たような気持ちにこの声が触れられたら嬉しいです。同じ真実でも、別の声、別のアレンジで歌うことで、きっと少し違った角度から同じ気持ちを眺められるような気がします。それがカバーの良さなのかな、と。(magora)

ビジュアルは、レトロガーリーでキラキラした世界を描くイラストレーター Engawa による描きおし。普段はピンクや赤など鮮やかな色を使うことが多いのですが、今回は楽曲のしっとりした空気に合わせて寒色を多めに取り入れ、静寂の中に漂う「想い」を描きました。部屋で1人、片想いの相手を思い返す男性の切なさが伝わるような世界観を目指しました。(Engawa)

▼ミュージックビデオ「言えないよ」× magora / Newtro公開日時：2025年12月19日（金）18:00～YouTubeプレミア公開： https://youtu.be/UlVtx4WKCOc

▼楽曲郷ひろみ 「言えないよ」（1994年）作詞：康 珍化 / 作曲：都志見 隆＜CREATOR＞▼アーティスト・magora

シンガーソングライターmagoraは、2021年に自身のYouTubeチャンネルで楽曲カバー動画を公開し活動を開始した。同年8月にオリジナル楽曲を収録した自身初となるEP「ubugoe_ウチュウ -歓彩-」をリリースし、本格的な音楽活動をスタート。自身の楽曲をコンスタントにリリースしながら、YouTubeでのカバーセッション”ukiyo song sessions”を展開し様々な楽曲カバーを行なっている。そして、2023年12月15日には東京・池袋のライブハウスharevutaiで「magora 1st Live “ubugoe”」と題した初ワンマンライブを開催し、チケットは完売し大盛況のうちに幕を閉じた。2024年4月3日にはWWW Xで２度目となるワンマンライブを開催し、前回に続きチケット完売。さらに同年11月には1stフルアルバム「kotohogi」をリリースし、アルバムを引っ提げて開催した初のツアー「magora 1st Live Tour “kotohogi”」では、京都MUSE、有楽町ヒューリックホールでライブを行い、いずれもチケット即完の勢いを見せた。2025年は本人の夢でもあったBillboard Liveでの公演「magora Billboard Live Tour 2025 "yurameki"」を開催し、横浜・大阪公演ともに全座席完売となった。同年10月に2ndフルアルバム「nango」をリリース。その直後に自身最大規模の全国９ヶ所を巡るツアー「magora Japan Tour 2025 “nango”」を開催し、勢い止まる事なく活動を続けている。規模感を広げながら、ミュージジャンとしてのキャリアを着実に積み上げている。YouTube： https://www.youtube.com/@yamagoraInstagram： https://www.instagram.com/magorayama＜サウンドクレジット＞大樋祐大 (Arrange & Key.)磯貝一樹 (Gt.)山本連 (Ba.)岡本啓佑 (Dr. & Perc.)福田聡 (Recording & Mix)▼「夜明けのブレス」×Newtro キービジュアル

▼イラストレーター・Engawa

レトロガーリーでキラキラした世界を描く。Instagram：https://www.instagram.com/engawa_illustration/X（旧Twitter）： https://x.com/sushiko_engawaリンクサイト：https://lit.link/engawa80s

