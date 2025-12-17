ブラックガーリック市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「ブラックガーリック市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界のブラックガーリック市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）7.6％を示すと予測されており、2035年末までに市場規模は2億8,790万米ドルに達すると見込まれている。2025年時点では、市場規模は1億4,560万米ドルと評価されていた。
市場概要
ブラックガーリック市場は、ニッチな高級食材カテゴリーから、世界の機能性食品およびプレミアム原料産業における急成長セグメントへと進化しています。ブラックガーリックは、生ニンニクを温度と湿度を管理した環境下で熟成させることで製造され、黒色、柔らかな食感、甘みと旨味のある風味、そして抗酸化成分が強化された特性を持ちます。生ニンニクと比べて臭いが抑えられ、消化しやすいことから、健康志向の消費者や料理のプロフェッショナルに支持されています。用途は、食品・飲料、栄養補助食品、ニュートラシューティカル、化粧品分野にまで広がっています。
市場規模およびシェア
世界のブラックガーリック市場は数億米ドル規模と評価されており、今後10年間にわたり力強いCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域が市場を主導しており、特に韓国、日本、中国では、ブラックガーリックが伝統的な健康習慣と結び付けられてきました。欧州および北米では、機能性食品、クリーンラベル原料、グルメ調理への需要拡大を背景に、採用が加速しています。製品タイプ別では、丸ごとのブラックガーリックおよび皮むきクローブが大きなシェアを占める一方、利便性と産業用途の広がりにより、ペースト、パウダー、抽出物の需要が拡大しています。
主要な成長要因
健康・ウェルネス意識の高まり：ブラックガーリックは抗酸化物質、S-アリルシステイン、ポリフェノールを豊富に含み、免疫機能、心血管の健康、アンチエイジングに関連する訴求を支えています。
機能性・ナチュラル食品への需要増加：消費者は、最小限の加工で健康価値を付加した自然由来製品を好み、合成サプリメントよりもブラックガーリックを選択する傾向が高まっています。
料理用途の拡大：シェフや食品メーカーが、ソース、スナック、調理済み食品、調味料などにブラックガーリックを活用し、従来用途を超えた需要を創出しています。
ニュートラシューティカル分野での採用拡大：ブラックガーリック抽出物やカプセルは、特に高齢化社会において代替的な健康サプリメントとして人気を高めています。
プレミアム化トレンド：ブラックガーリックは高付加価値原料として位置付けられることが多く、品質や健康価値に対してより高い価格を支払う消費者意識と合致しています。
