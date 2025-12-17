自動車用温度センサー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月16に「自動車用温度センサー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用温度センサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用温度センサー市場の概要
自動車用温度センサー市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用温度センサー市場規模は 2035 年に約 135億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用温度センサー市場規模は約 71億米ドルとなっています。自動車用温度センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用温度センサー市場シェアの拡大は、先進運転支援システム（ADAS）の熱校正と信頼性保証の進展によるものです。カメラ、レーダー、LiDAR、慣性計測ユニットといったADASの基盤ユニットは、光学的・電子的な性能が温度ドリフトに非常に敏感であるため、温度センサーは運用上の安全性維持に不可欠です。
例えば、充電式電気エネルギー貯蔵システムの安全性を考慮し、NHTSA（米国運輸省道路交通安全局）は、GTR No. 20と整合する連邦自動車安全基準No. 305aに過熱保護要件と試験手順を盛り込むことを提案しています。この基準にはADASシステム搭載車両が含まれており、市場における温度センサーの有用性が高まることが期待されています。
自動車用温度センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-temperature-sensor-market/80509
自動車用温度センサーに関する市場調査では、予測分析とプロアクティブな車両健全性管理のニーズにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。コネクテッドカー技術（テレマティクス）、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）の融合により、事後対応型または計画的な車両メンテナンスから、予測的な状態ベースの健全性管理への移行が可能になっています。米国運輸省の報告書によると、米国の納税者は、車両事故による緊急対応、死亡、負傷、および物的損害関連費用として、年間約1,400億米ドルを負担しています。特に温度に非常に敏感なEVにおいては、運用プロセスの障害に対する予測メンテナンスの必要性が高まり、市場における温度センサーの需要が高まっています。
主な課題は、過酷な新しい動作環境に対応するセンサーの開発における技術的な難しさと費用です。電気自動車と高性能電子機器の普及により、800Vを超える超高電圧バッテリーパック内、または小型シリコンカーバイドパワーインバータ内で温度を高精度に測定できるセンサーの必要性が高まっています。
このような環境では、センサーは深刻な電磁干渉、非常に高い dt レート、長時間の熱サイクルにさらされます。このような極端な条件下でも確実に動作できる高度で堅牢な設計は、現在のところ高価で大量生産が困難です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337281&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337281&id=bodyimage1】