日本のヘンプシードオイル市場規模、シェア分析、需要、成長およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のヘンプシードオイル市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
日本のヘンプシードオイル市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）15.5％で成長し、2035年末までに市場規模3億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、売上高6億6,000万米ドルと評価されました。
市場概要
日本のヘンプシードオイル市場は、同国の健康食品、化粧品、機能性原料産業全体の中でも新興ニッチ分野に位置付けられています。ヘンプシードオイルは産業用ヘンプの種子から抽出され、オメガ3脂肪酸・オメガ6脂肪酸、抗酸化物質、ビタミン、ミネラルを豊富に含む栄養価の高い原料として評価されています。日本市場において重要なのは、ヘンプシードオイルがテトラヒドロカンナビノール（THC）をほとんど含まない点であり、精神活性作用を有する大麻製品とは明確に区別され、規制下における食品および化粧品用途に適していることです。植物由来栄養やナチュラルなパーソナルケア製品への関心の高まりにより、ヘンプシードオイルは日本においてプレミアムかつ健康志向の原料として位置付けられつつあります。
市場規模およびシェア
日本のヘンプシードオイル市場は、現在は小規模ながら着実に拡大しており、市場規模は数千万米ドル規模と推定されています。北米や欧州と比較すると規模は限定的ですが、ヘンプ由来原料の輸入増加や、化粧品・ニュートラシューティカル分野での国内利用拡大を背景に、健全なCAGRで成長しています。用途別では、化粧品およびパーソナルケア分野が最大の需要シェアを占め、次いで食品および栄養補助食品が続きます。医薬品・治療用途は規制上の制約により限定的ですが、外用製品やウェルネス志向製品を中心に徐々に注目が高まっています。
主要な成長要因
ナチュラル・植物由来製品への需要拡大：日本の消費者は、クリーンラベル、植物由来、持続可能な原料への志向が強く、特にスキンケアや健康食品分野で顕著です。
化粧品・パーソナルケア産業の成長：ヘンプシードオイルは、保湿作用、抗炎症作用、皮膚バリア機能のサポートといった特性を有し、クリーム、ローション、美容液、ヘアケア製品に適しています。
健康・ウェルネストレンド：心血管の健康、栄養バランス、機能性食品への関心の高まりが、必須脂肪酸を豊富に含むオイルへの需要を押し上げています。
高齢化社会：日本の高齢化は、関節、皮膚、全身の健康を支えるニュートラシューティカルや外用製品への需要を後押ししています。
グローバルな影響と輸入拡大：国際的なヘンプ栽培・加工の拡大により供給体制が改善され、日本ブランドが高品質なヘンプシードオイルを調達しやすくなっています。
