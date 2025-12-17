海外向けギフトにも｜【箔一】金沢箔扇子「ちらし美 天の川」- 金沢箔が彩る大人の扇子
金沢箔の伝統技法と現代的な感性が融合した、上質な大人のための扇子です。
日本三大金箔の産地・石川県金沢で育まれた金沢箔を、繊細に“ちらし”の技であしらい、夜空にきらめく天の川を思わせる幻想的な表情を表現しました。光の角度によって箔の輝きが変化し、涼やかさと華やかさを同時に演出します。
扇面には上品な色調と余白の美を活かしたデザインを採用し、和装はもちろん、洋装にも自然に馴染む仕上がり。軽やかな使い心地で、夏の暑さ対策としてはもちろん、所作を美しく見せる和小物としても活躍します。
また、箔一ならではの確かな品質管理のもと製作されており、日本製・伝統工芸品としての価値も高い逸品です。
父の日・敬老の日・海外向けギフト、記念品やお中元など、特別な贈り物にも最適。日本文化の奥深さと、金沢箔の上質な輝きを手元で楽しめる、高級扇子です。
【箔一】金沢箔扇子 ちらし美 天の川 amanogawa
