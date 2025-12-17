アーチェリー用具市場の規模、シェア分析、成長要因および予測展望（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「アーチェリー用具市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界のアーチェリー用具市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.3％を示すと予測されており、2035年末までに市場規模は76億米ドルに達すると見込まれている。2025年時点では、市場規模は39億米ドルと評価されていた。
世界のアーチェリー用具市場は、レクリエーション用アーチェリー、競技スポーツ、狩猟、トレーニングに使用される幅広い製品を包含しています。主要な用具には、弓（リカーブ、コンパウンド、トラディショナル）、矢、クイーバー、弓弦、スタビライザー、サイト、リリースエイド、アームガードやフィンガータブなどの保護具が含まれます。アーチェリーは伝統的なスポーツから、素材、設計、アクセサリーの革新に支えられた高度に技術化された競技へと進化してきました。スポーツおよびアウトドア活動への参加拡大に加え、フィットネス志向やレジャー活動への関心の高まりが、市場の安定した成長を後押ししています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/773
市場規模およびシェア
アーチェリー用具市場は、世界全体で数億米ドル規模と評価されており、今後10年間にわたり中程度のCAGRで成長すると予測されています。北米は、強固な狩猟文化、整備されたアーチェリークラブ、高いスポーツ用品支出を背景に、現在大きな市場シェアを占めています。欧州は、組織化された競技アーチェリーとレクリエーション参加に支えられ、これに続いています。アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、スポーツインフラの拡充、学校やクラブスポーツとしてのアーチェリー人気の高まりを背景に、高成長市場として台頭しています。製品構成では、弓が最大の売上シェアを占めており、価格が高く高度な機能を備えるコンパウンドボウが金額ベースで優勢となっています。
主要な成長要因
スポーツおよびアウトドアレクリエーションへの参加増加：健康意識の高まりと屋外レジャー活動への嗜好が、年齢層を問わずアーチェリー用具の需要を押し上げています。
競技アーチェリーの成長：国際大会、オリンピックでの露出、国内レベルの大会が、プロおよびセミプロアーチャーの裾野を拡大しています。
狩猟および野生動物管理：ボウハンティングが合法な地域では、精度と性能を求める狩猟愛好家により需要が支えられています。
技術革新：カーボンファイバー、アルミ合金、先進的なカムシステム、振動吸収機構、軽量複合素材の採用により、精度、耐久性、使用時の快適性が向上しています。
青少年および初心者向けプログラム：学校、スポーツアカデミー、地域クラブでアーチェリーが体系的な活動として導入されるケースが増え、エントリーレベル用具の販売を促進しています。
世界のアーチェリー用具市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.3％を示すと予測されており、2035年末までに市場規模は76億米ドルに達すると見込まれている。2025年時点では、市場規模は39億米ドルと評価されていた。
世界のアーチェリー用具市場は、レクリエーション用アーチェリー、競技スポーツ、狩猟、トレーニングに使用される幅広い製品を包含しています。主要な用具には、弓（リカーブ、コンパウンド、トラディショナル）、矢、クイーバー、弓弦、スタビライザー、サイト、リリースエイド、アームガードやフィンガータブなどの保護具が含まれます。アーチェリーは伝統的なスポーツから、素材、設計、アクセサリーの革新に支えられた高度に技術化された競技へと進化してきました。スポーツおよびアウトドア活動への参加拡大に加え、フィットネス志向やレジャー活動への関心の高まりが、市場の安定した成長を後押ししています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/773
市場規模およびシェア
アーチェリー用具市場は、世界全体で数億米ドル規模と評価されており、今後10年間にわたり中程度のCAGRで成長すると予測されています。北米は、強固な狩猟文化、整備されたアーチェリークラブ、高いスポーツ用品支出を背景に、現在大きな市場シェアを占めています。欧州は、組織化された競技アーチェリーとレクリエーション参加に支えられ、これに続いています。アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、スポーツインフラの拡充、学校やクラブスポーツとしてのアーチェリー人気の高まりを背景に、高成長市場として台頭しています。製品構成では、弓が最大の売上シェアを占めており、価格が高く高度な機能を備えるコンパウンドボウが金額ベースで優勢となっています。
主要な成長要因
スポーツおよびアウトドアレクリエーションへの参加増加：健康意識の高まりと屋外レジャー活動への嗜好が、年齢層を問わずアーチェリー用具の需要を押し上げています。
競技アーチェリーの成長：国際大会、オリンピックでの露出、国内レベルの大会が、プロおよびセミプロアーチャーの裾野を拡大しています。
狩猟および野生動物管理：ボウハンティングが合法な地域では、精度と性能を求める狩猟愛好家により需要が支えられています。
技術革新：カーボンファイバー、アルミ合金、先進的なカムシステム、振動吸収機構、軽量複合素材の採用により、精度、耐久性、使用時の快適性が向上しています。
青少年および初心者向けプログラム：学校、スポーツアカデミー、地域クラブでアーチェリーが体系的な活動として導入されるケースが増え、エントリーレベル用具の販売を促進しています。