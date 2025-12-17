東京都制度を最大活用し、 カスタマーハラスメント対策を全面強化 ～2025年12月１７日全面強化開始～
【取り組みのお知らせ】
東京都が2025年4月に施行した「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を踏まえ、
NOAスタイルではカスタマーハラスメント（以下：カスハラ）対策を2025年12月17日付で全面強化しました。これにより従来の対応ルールを見直し、マニュアル改定、研修制度、記録・録音体制、更には心理的サポート制度を強化し、従業員が安心して働ける現場づくりを実現します。
【背景について】
近年、顧客等から従業員への迷惑行為（暴言・不当要求・威圧的な言動等）が社会問題化しており、これがスタッフの精神的負担や離職リスクの増加につながっています。
東京都では2025年4月1日から全国初の「カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行され、事業者に対して組織的な対応整備が求められるようになりました。
【強化ポイント】
1） マニュアルの全面改定
カスハラ対策マニュアル（電話・受付・施術対応型）を一新し、東京都条例の定義・禁止行為・対応フローを完全反映しました。対応レベルを段階化し、初期対応～警察連携まで明確な判断基準を設置しています。
２）現場対応体制の強化
現場での対応実務をより安全・確実にするため、
電話・接客・施術の対応プロセスを標準化しました。
従業員の負担を軽減し、感情的な対立を未然に防止します。
３）メンタルサポート制度の導入
カスハラ対応後の心理的ケア体制を導入しました。
これにより従業員の安心感向上と離職防止を図っています。
【マニュアルと制度について】
今回の強化では、カスハラ対策マニュアルの必須項目（定義、基本方針、対応フロー、社内体制等）を東京都の共通マニュアル指針に適合させた形で改訂しました。
【今後の展望】
１） 従業員研修の定期実施
２） カスハラデータ分析による改善サイクル
３） 他院・業界へのマニュアル提供・情報共有
この取組みを通じて、安心して働ける現場づくりのモデルケースを目指します。
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB：https://noacare.jp/acupuncture/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa.care
