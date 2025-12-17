自動車用端子市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月15に「自動車用端子市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用端子に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用端子市場の概要
自動車用端子市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用端子市場規模は 2035 年に約 650億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用端子市場規模は約 379 億米ドルとなっています。自動車用端子に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用端子市場シェアの拡大は、ドメインベースの電気/電子（E/E）アーキテクチャの普及によるものです。世界の自動車業界は、100台を超える個別の電子制御ユニット（ECU）からなる分散型ネットワークから、統合されたドメインベースまたはゾーンベースのアーキテクチャへと移行しており、E/Eシステムに変化をもたらしています。その結果、自動車用端子は業界における最優先事項となっています。
例えば、Boschは、ワイヤーハーネスの長さを約20%短縮し、関連する製造コストを車両1台あたり10%削減できる新しい電気/電子（E/E）アーキテクチャを開発しています。これは直接的に質量削減につながり、自動車業界における高速・軽量データ端末の需要を喚起します。
自動車用端子に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-terminal-market/86167
自動車用端子に関する市場調査では、主要OEMによる配電システムのインソーシングと戦略的再編により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。現在、テスラ、フォルクスワーゲン、GMなど、世界的なOEMは、EDSアーキテクチャ設計、ソフトウェア統合、さらにはモジュール製造までも内製化しています。その結果、OEMは自動車用端子の直接的な仕様決定者およびシステムインテグレーターとなり、調達モデルに変化をもたらし、自動車における性能向上と機能差別化のための技術的影響力を集中させています。
しかし、特殊導電性コーティングの供給における脆弱性と不安定さは、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。現代の端子は、耐腐食性と安定した電気接点を実現するために、銀、スズビスマス、または独自の合金などの高度なマイクロレイヤーコーティングに依存しています。これらの調達は、多くの場合、世界の特定の地域における限られた数のサプライヤーに依存しており、地政学的緊張、輸出規制、原材料不足によって混乱が生じる可能性があります。
自動車用端子市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用端子市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用端子の市場調査は、製品タイプ別、車両タイプ別、アプリケーション別、材質別、最終用途産業別、流通別と地域別に分割されています。
