PC向けRPG制作ツール『RPG Developer Bakin』 ゲームクリエイター祁答院慎氏制作の新たなサンプルゲーム 『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』配信開始!
株式会社スマイルブーム（代表取締役：小林貴樹、本社：札幌市）は、本日、ゲームクリエイター・祁答院慎氏が『RPG Developer Bakin』（以下、Bakin）で制作した新たなサンプルゲーム『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』の配信を開始しました。これにあわせて、Bakinや『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』のグッズが当たるSNSキャンペーンも開催します。
また、控えメンバー機能の強化など、ゲームシステムの幅を広げる大型アップデートVer.2.2も実装しましたのでお知らせいたします。
■祁答院慎氏制作『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』無料配信開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337146&id=bodyimage1】
人気ホラーゲーム『コープスパーティー』のクリエイター・祁答院氏が、Bakinで制作した新たなサンプルゲーム『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』を、公式サイトにて無料公開しました。これにあわせて、本作のゲームプロジェクトデータおよび関連アセットを、追加費用なしでBakin本体に実装しています。
『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』は祁答院氏の処女作『サバトの女王』の序章部分を自らBakinを用いて再構築した3D＆2Dの奇譚アドベンチャーゲームです。初めて触れる“3Dも扱えるゲーム制作ツール”と格闘しながらも、祁答院氏ならではの世界観を、本日実装したアップデートVer. 2.2までの基本的な機能で構築。プレイ想定時間は一時間ほどですが、マップ、イベント、キャラクター、サウンド、ミニゲームなど、ゲームづくりのヒントになる多くの要素が盛り込まれています。
Bakinユーザーの皆さまには、このゲームに含まれる素材はもちろん、その世界観やシナリオも活用し、ご自身の作品づくりに役立てていただければ幸いです。
なお、本サンプルゲームの制作過程については、開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。
■『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』トレーラー
https://youtu.be/dCLSageTlus
■総監督 祁答院氏からのメッセージ
「RPG Developer Bakinを駆使して、限られた期間でなんか面白いサンプルゲームを作る」企画。 完了しました！ 本作は原作の完全移植ではなく、世界観を共有した新しい物語です。 初めての方にも、懐かしいと思って頂ける方にも、お楽しみ頂けるようにと 愛情を山ほど込めました。 この題材は、僕が学生時代に、最初に作ったゲームです。 Bakinをお持ちの方には、ゲームの内部データもご提供されますので、 ぜひこの機会にBakinにも触れて頂き、かつての僕のように「ゲームを作る楽しさ」に、 皆様が出会うきっかけとなれたら幸いです。 サンプルゲームというコンセプト上、第一章までが描かれます。 僕も創作意欲に火が点いたので、第二章以降も……作りたいなぁ！（ ??? ）
■『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』特設サイト（ゲームのダウンロードはこちら）
https://rpgbakin.com/jp/products/reines-du-sabbat-queen-of-sacrifice/
■『サバトの女王』開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」
https://rpgbakin.com/jp/category/blog/made-with-bakin
■ストーリー
何不自由なく育ってきた貴族の少女は、
一夜にして流浪の身となった。
また、控えメンバー機能の強化など、ゲームシステムの幅を広げる大型アップデートVer.2.2も実装しましたのでお知らせいたします。
■祁答院慎氏制作『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』無料配信開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337146&id=bodyimage1】
人気ホラーゲーム『コープスパーティー』のクリエイター・祁答院氏が、Bakinで制作した新たなサンプルゲーム『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』を、公式サイトにて無料公開しました。これにあわせて、本作のゲームプロジェクトデータおよび関連アセットを、追加費用なしでBakin本体に実装しています。
『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』は祁答院氏の処女作『サバトの女王』の序章部分を自らBakinを用いて再構築した3D＆2Dの奇譚アドベンチャーゲームです。初めて触れる“3Dも扱えるゲーム制作ツール”と格闘しながらも、祁答院氏ならではの世界観を、本日実装したアップデートVer. 2.2までの基本的な機能で構築。プレイ想定時間は一時間ほどですが、マップ、イベント、キャラクター、サウンド、ミニゲームなど、ゲームづくりのヒントになる多くの要素が盛り込まれています。
Bakinユーザーの皆さまには、このゲームに含まれる素材はもちろん、その世界観やシナリオも活用し、ご自身の作品づくりに役立てていただければ幸いです。
なお、本サンプルゲームの制作過程については、開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。
■『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』トレーラー
https://youtu.be/dCLSageTlus
■総監督 祁答院氏からのメッセージ
「RPG Developer Bakinを駆使して、限られた期間でなんか面白いサンプルゲームを作る」企画。 完了しました！ 本作は原作の完全移植ではなく、世界観を共有した新しい物語です。 初めての方にも、懐かしいと思って頂ける方にも、お楽しみ頂けるようにと 愛情を山ほど込めました。 この題材は、僕が学生時代に、最初に作ったゲームです。 Bakinをお持ちの方には、ゲームの内部データもご提供されますので、 ぜひこの機会にBakinにも触れて頂き、かつての僕のように「ゲームを作る楽しさ」に、 皆様が出会うきっかけとなれたら幸いです。 サンプルゲームというコンセプト上、第一章までが描かれます。 僕も創作意欲に火が点いたので、第二章以降も……作りたいなぁ！（ ??? ）
■『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』特設サイト（ゲームのダウンロードはこちら）
https://rpgbakin.com/jp/products/reines-du-sabbat-queen-of-sacrifice/
■『サバトの女王』開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」
https://rpgbakin.com/jp/category/blog/made-with-bakin
■ストーリー
何不自由なく育ってきた貴族の少女は、
一夜にして流浪の身となった。