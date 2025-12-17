XCMG、中国のパイオニア（Pioneer）レベルのスマート・ファクトリーに認定されるとともに、2025年世界インテリジェント製造会議で業界の青写真を発表

徐州（中国）、2025年12月17日 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery（SHE：000425）は、2025年世界インテリジェント製造会議（2025 World Intelligent Manufacturing Conference、WIMC）で、インテリジェント製造における国家最高峰である中国初のパイオニア（Pioneer）レベルのスマート・ファクトリーの1つとして公式に認定されました。この名誉ある称号は、中国のMinistry of Industry and Information Technologyと他の5つの政府当局によって全国でわずか15社に授与され、XCMGのスマート製造能力が中国の製造業における最高水準を表していることを示しています。



XCMG Designated as National Pioneer-Level Smart Factory



この賞は、中国の「スマート・ファクトリー段階育成イニシアティブ（Smart Factory Gradient Cultivation Initiative）」の成果である。これは、2024年に開始された国家キャンペーンであり、ベーシック（Basic）、アドバンス（Advanced）、エクセレンス（Excellence）、パイオニア（Pioneer）という4段階の発展レベルを通じて製造業者を体系的に導くものです。最高レベルであるパイオニア（Pioneer）レベルのスマート・ファクトリーは、デジタル・トランスフォーメーション、ネットワーク化されたコラボレーション、インテリジェントなイノベーションにおいて到達すべき最高水準を表しています。XCMGの「移動式クレーン向けのグローバル・カスタマイズ・アジャイル・デリバリー・インテリジェント・ファクトリー（Global Customized Agile Delivery Intelligent Factory for Mobile Cranes）」プロジェクトは、厳格な評価を経て今回のリスト入りを果たしました。

「パイオニア（Pioneer）レベルのスマート・ファクトリーという今回の評価は、インテリジェント製造における当社の戦略的方向性と継続的なイノベーションが認められた画期的な瞬間です」と、XCMG GroupおよびXCMG MachineryのYang Dongsheng会長は述べています。「これは、グローバルに展開するカスタマイズ型製造業の中核的な課題を解決するために当社が採用してきた体系的なアプローチが認められたことを実証するものです。」

会議では、XCMGはパイオニア（Pioneer）と評価された他の企業と協力し、「パイオニア行動計画共同イニシアティブ（Pioneer Action Plan Joint Initiative）」を共同で立ち上げました。「我々はオープンな協力モデルに取り組んでいます」とYang氏は述べています。「XCMGは、世界35か所の拠点と120社を超えるサプライ・チェーン・パートナーを通じて、『七星領航（Seven-Star Pioneer）』モデルを積極的に共有し、再現していく予定です。これは、徐州の建設機械クラスターを世界クラスの拠点として築き上げ、製造業全体の高品質な進歩を推進するという当社の実践的な取り組みです。」

「七星領航（Seven-Star Pioneer）」モデル：アジャイルなグローバル・カスタマイズの青写真

この国家レベルの認定は、高度に分散し、個別化された製造工程において、機敏で大規模なカスタマイズをいかに実現するかという、業界の中核的な課題に対するXCMGの戦略的対応に基づいて評価されたものです。同社の答えは、独自の「七星領航（Seven-Star Pioneer）」モデルです。これは、生成型R＆D、アジャイル・デリバリー、インテリジェント・オペレーション、デジタル・ツイン・ファクトリー管理という4つのコアビジネスドメインにわたる深いイノベーションを推進する包括的な業務遂行の青写真です。このフレームワークは、次の3つの重要な機能を体系的に強化します。AIによるビジネスの強化、独立した制御可能なテクノロジー、モデルの複製とプロモーション。このモデルは顧客を中心に据え、最初の注文から現場での納品までのエンドツーエンドのループを確立し、注文から納品までのサイクル・タイムを55%削減するとともに、業務、リソース、物流全体にわたる完全なグローバルな可視性と追跡可能性を実現します。

AIと建設機械の徹底的な統合を実現する「五千（Five-Thousand）」戦略を活用

「七星領航（Seven-Star Pioneer）」モデルのシームレスな運用を可能にしているのが、その技術的な駆動部分を担う「五千（Five-Thousand）」戦略です。この基礎戦略は、コンピューティング能力（ペタフロップス規模）、データ、モデル、シナリオ、人材を網羅し、研究開発および生産管理用の自律型産業インテリジェンス・エージェントの構築に重点を置いています。その目的は、製造現場を自動化された設備から、自己認識、自己意思決定、自己実行を行うインテリジェントなエコシステムへと進化させ、それによって機能を孤立したデジタル・ツールから全体的かつ相乗的なインテリジェンスへと移行することです。

受賞歴のある「カスタマイズされたアジャイル・デリバリー」インテリジェント・ファクトリーで実現

戦略モデルとAIコアの融合は、XCMGの「建設機械向けのカスタマイズされたアジャイル配信インテリジェント・ファクトリー（Customized Agile Delivery Intelligent Factory for Construction Machinery）」で物理的に実現され、検証されています。工場全体に5G、リアルタイムのデジタル・ツイン、グローバルコラボレーション・プラットフォームを統合し、柔軟な「多品種少量生産、高度なカスタマイズ」の生産パラダイムを実現します。これにより、生産モデルを「大量生産」から「精密カスタマイズ」へと推進し、ビジネス・モデルを「製品販売」から「統合サービスおよびソリューション・パッケージ」の提供へと進化させるという二重の変革が可能になります。

このファクトリーが実証してきた成果は、世界におけるXCMGの持続的なリーダーシップの基礎であり、「2025年世界のインテリジェント製造における十大科学技術開発（2025 World 10 Scientific and Technological Developments in Intelligent Manufacturing）」の1つとして表彰されました。

詳細については、https://www.xcmgglobal.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com