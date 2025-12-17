DaikiGroup チャリティーコンサート2026 金子三勇士ピアノリサイタル『リスト×ベートーヴェン～偉大なる作曲家たちの運命の出会い～』が2026年1月30日 (金)に第一生命ホール（東京都 中央区 晴海 1-8-9）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/12498

公式サイトhttp://www.daiki-net.co.jp/news/251202.htmlDaikiGroupチャリティーコンサートは『すべての子どもたちに明るい未来を』をテーマに毎年コンサートを開催しています。コンサートの収益は、すべてセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、日本赤十字社東京都支部等の後援団体を通じ、国内外で支援を必要としている子どもたちへ届けられます。第8回となる今回は、国内外で活躍するピアニスト、金子三勇士がリスト、ベートーヴェンの名曲、時空を超えた融合をお送りします。リストが大きな尊敬を抱いたベートーヴェン～その魂に触れる瞬間。師への憧れと革新への挑戦が織りなす、深遠なる音楽の世界。巨匠たちの“運命の出会い”をお楽しみください。

【プログラム】

リストラ・カンパネラペトラルカのソネット104番コンソレーション第3番愛の夢ハンガリー狂詩曲第2番ベートーヴェン＝リスト＝金子三勇士交響曲第5番「運命」特別編

ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」はリストがピアノに編曲した版を、さらに金子がアレンジした曲で披露されます。金子は今回のアレンジについて「主役は作曲家です。元の作品があるからアレンジできます。改めてベートーベンとリストの魅力を味わってほしい」と語ります。またコンサートの司会は、フリーアナウンサーの平井理央が出演。洗練された進行と温かみのある語り口で、皆さまにより一層お楽しみいただけるひとときをお届けします。

金子三勇士プロフィール

1989年、日本人の父とハンガリー人の母のもとに生まれる。 6歳より単身ハンガリーに留学。祖父母の家よりバルトーク音楽小学校に通い、ハンガリーのピアノ教育第一人者チェ・ナジュ・タマーシュネーに師事。11歳より飛び級でハンガリー国立リスト音楽院大学（特別才能育成コース）に入学、エックハルト・ガーボル、ケヴェハージ・ジュンジ、ワグナー・リタの各氏に師事。16歳で全課程取得とともに日本に帰国。東京音楽大学付属高等学校に編入、清水和音、迫昭嘉、三浦捷子の各氏に師事。同大学を首席で卒業、同大学院修了。2008年バルトーク国際ピアノコンクール優勝の他、数々の国際コンクールで優勝。2009年CHANEL Pygmalion Days参加アーティスト。第12回ホテルオークラ音楽賞、第22回出光音楽賞など、受賞多数。2024年4月に発足した「日本＝ハンガリー未来プロジェクト」のエグゼクティブプロデューサーに就任、国家間の文化交流に精力的に取り組んでいる。キシュマロシュ名誉市民。スタインウェイ・アーティスト。

公演概要

DaikiGroup チャリティーコンサート2026金子三勇士ピアノリサイタル『リスト×ベートーヴェン～偉大なる作曲家たちの運命の出会い～』公演期間：2026年1月30日 (金) 18：15開場／19：00開演会場：第一生命ホール（東京都 中央区 晴海 1-8-9）■出演者ピアノ：金子三勇士司会：フリーアナウンサー 平井理央■チケット料金S席：6,800円A席：4,800円（全席指定・税込）★本公演限定特典付き 【金子三勇士オリジナルクリアファイル】※お一人様おひとつまで※特典のお渡しはコンサート当日限りとなります。

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com