パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて、パソコン工房会員様限定のキャンペーン「年末年始ウルトラ還元祭」を2025年12月18日（木）から2026年1月13日（火）までの期間限定で開催いたします。

■最大10万円分相当※を還元する「年末年始ウルトラ還元祭」を期間限定で開催

「年末年始ウルトラ還元祭」は、期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCをご購入いただくことで、指定機種のスペックに応じて最大10万円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。店舗・WEB通販での開催期間：2025年12月18日（木） ～ 2026年1月13日（火）※WEB通販でのご注文は、キャンペーン開始当日の朝11時以降のご注文より対象となります。※最大10万円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。パソコン工房「年末年始ウルトラ還元祭」情報ページ店舗 URL： https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/ultra_kangen_2026_sp.phpWEB通販 URL： https://www.pc-koubou.jp/pc/nenmatsu_nenshi_kangen_2025_2026.php

【対象商品および還元内容】

最新パソコン(iiyama PC)・ゲーミングPC（LEVEL∞ , LEVELθ）

ご購入の対象PCは新品のiiyama PC （LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞）に限ります。また、下記スペックを搭載した当社指定のiiyama PCへの還元となります。・「NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q）」を搭載した新品デスクトップPC → 100,000円分相当還元・「GeForce RTX™ 5090（GeForce RTX™ 5080）」を搭載した新品デスクトップPC → 40,000円分相当還元・「GeForce RTX™ 5070（GeForce RTX™ 4070 SUPER・NVIDIA RTX™ A400）」を搭載した新品デスクトップPC → 20,000円分相当還元・「GeForce RTX™ 5060（GeForce RTX™ 4060）」を搭載した新品デスクトップPC → 10,000円分相当還元・「オンボードVGA ＋ インテル® Core™ Ultra 5（インテル® Core™ i5・AMD Ryzen™ 5）」を搭載した新品デスクトップPC → 2,000円分相当還元・「オンボードVGA ＋ インテル® Core™ i3」を搭載した新品デスクトップPC → 2,000円分相当還元・「GeForce RTX™ 5090」を搭載した新品ノートPC → 15,000円分相当還元・「GeForce RTX™ 5070 Ti」を搭載した新品ノートPC → 7,000円分相当還元・「GeForce RTX™ 5050」を搭載した新品ノートPC → 5,000円分相当還元・「オンボードVGA ＋ インテル® Core™ Ultra 5（インテル® Core™ 5・インテル® Core™ i5）」を搭載した新品ノートPC → 5,000円分相当還元※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。更に、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

■全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房店舗では、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただく事で最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

■「年末年始ウルトラ還元祭」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」ご利用条件

パソコン工房店舗でのご利用：パソコン工房各店「LINE会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。パソコン工房WEB通販サイトでご利用の場合：「パソコン工房WEB会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。※上記いずれかの条件を満たしているお客様を「パソコン工房会員様」と呼称させていただいております。※還元額はキャンペーン条件に準じた当社指定機種を基準に付与いたします。※「年末年始ウルトラ還元祭」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「年末年始ウルトラ還元祭」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」にて還元を行う当社商品券使用について

・「当社商品券」の有効期限は、発行日より150日までとなります。・該当する還元額に対する「当社商品券」の付与方法については、所定の商品券金種の組み合わせにて付与いたします。・「当社商品券」は換金できません。・有効期限中のお買い物にご利用いただけます。お買い上げの際レジにてお渡しください。・現金への引き換え、つり銭のお返しはいたしかねます。・盗難、紛失に関してその責任は負いかねます。・取引のキャンセル・返品・不正行為が行われたと当社が判断した際は「当社商品券」の利用は無効となります。パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

