株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、期間限定復刻ストーリーイベント「故郷からの刺客」などをお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼復刻ストーリーイベント概要イベント名：「故郷からの刺客」開催期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月31日 (水) 16:59ストーリー：クリスマス、主人公は鬼崎きらら・御影小梅と一緒に、ヨミハラにある静流の店でアルバイト中。かき入れ時の忙しさの中、デリバリーに出た主人公は、ふと異常な寒さを感じて――。※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

▼クリスマス特別ログインボーナス開催！開催期間 ：2025年12月22日 (月) 0:00 ～ 12月29日 (月) 23:59特別ログインボーナスを実施します。最大3日間の期間中ログインで、さまざまなアイテムを獲得できるのでお見逃しなく！

▼年末年始特別ログインボーナス開催！開催期間 ：2025年12月24日 (水) 0:00 ～ 2026年1月4日 (日) 23:59通常のログインボーナスとは別の、特別なログインボーナスを実施いたします！開催期間中、「エンハンスド11連ガチャチケット」を最大で12枚獲得できます。「エンハンスド11連ガチャチケット」は、「エンハンスドガチャ」で使用することができるガチャチケットです。

▼セレクションプレミアムガチャ 第1弾が開催！第1弾 開催期間 ： 2025年12月22日 (月) 0:00 ～ 2026年1月21日 (水) 23:59セレクションプレミアムガチャは、おすすめのユニットが2体ずつ第1弾と第2弾に分かれてピックアップされたガチャです。また、第1弾、第2弾それぞれ2体のSRユニットの出現確率が同レアリティ内で高くなっております。さらに！第1弾、第2弾それぞれで、通常11連ガチャでは対魔石50個を使用いたしますが、初回のみ対魔石30個で引くことができる大変お得なガチャになっています。【第1弾ピックアップユニット】・ SR 魔性 志木 麗佳・ SR 精神 【ぬくぬく引きこもり】ドロレスマイレージは第1弾、第2弾共に共通となっており、「ランダム交換チケット」と「選択交換チケット」を獲得できます。※出現確率の詳細は、ガチャ画面「詳細」ボタンよりご確認いただけます。※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

▼期間限定一括AP消費キャンペーン開催！開催期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月31日 (水) 16:59期間中、対象クエストを利用する際に複数回分のAP（最大5回分）を一括で消費する事が可能となります。一括で消費する事でリザルト時に獲得できる報酬も任意に設定した回数分の報酬を獲得することができますので、ぜひご活用ください！※一括消費の設定を行ったとしてもクエストをプレイする必要があります。※キャンペーンを利用するには対象クエストのサブミッションを全て達成している必要があります。※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=pDUBmD0rQFs

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。▼製品概要タイトル ：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.＜対応環境＞WindowsOS：Windows 11(64bit) 以上【推奨ブラウザ】Google Chrome(64bit)Microsoft Edge(Chromium版)(64bit)※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。※掲載内容は予告なく変更される場合があります。■会社概要名称 ：株式会社インフィニブレイン所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F代表 ：代表取締役 武山 英治事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売URL ：https://www.infini-brain.co.jp/