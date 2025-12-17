ÄÂÂßÍÑÉÔÆ°»º¤Î¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡µþºå¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ê¿ÀîÎÉ¹À)¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶È¤Î³ÈÂç¡¦¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯12·î17ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÄÂÂßÍÑÉÔÆ°»º¡ÖICON´ØÆâ¡×(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô)¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡¡µþºå¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÊª·ï¾ðÊó¤ÎÆþ¼ê¡¦ÀºººµÚ¤ÓÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñ¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶È¤Î¼ý±×ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¡¦¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¥Ó¥ë¤Î³µÍ×¤ÏÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÌ»æ¡Ë£±¡¥½êºßÃÏ¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÈø¾åÄ®1-6¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍÃÏ²¼Å´¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ó¡Ö´ØÆâ¡×±Ø ÅÌÊâÌó1Ê¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Ê£ÒµþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ¡Ö´ØÆâ¡×±Ø¡¡ ÅÌÊâÌó2Ê¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡ÖÆüËÜÂçÄÌ¤ê¡×±Ø¡¡ ÅÌÊâÌó7Ê¬£²¡¥·úÊªÌ¾¾Î¡¡¡¡ICON´ØÆâ£³¡¥½×¹©¡¡¡¡¡¡¡¡1983Ç¯7·î £´¡¥ÍÑÅÓ¡¡¡¡¡¡¡¡»öÌ³½ê¡¦¼Ö¸Ë¡¦Å¹ÊÞ£µ¡¥ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡¡1,030.90㎡¡Ê¸øÊí¡Ë£¶¡¥±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡8,262.95㎡¡Ê¸øÊí¡Ë£·¡¥¹½Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤Î¦²°º¬ÃÏ²¼1³¬ÉÕ10³¬·ú£¸¡¥¼èÆÀÆü¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î17Æühttps://newscast.jp/attachments/9P8yWL8Ux3EYeSWhu9GG.pdf