スマートパーキングシステム市場の規模、シェア、成長要因およびメーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「スマートパーキングシステム市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を発表いたします。本レポートの市場スコープは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行うための指針を提供します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界のスマートフォン向け駐車システム市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率22.1%を予測し、2035年末には667億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は82億ドルでした。
スマートパーキングシステム市場は、世界各地の都市が交通渋滞、非効率な駐車場利用、都市モビリティの課題に対応するためのインテリジェントなソリューションを求める中で、大きな成長を遂げています。スマートパーキングシステムは、IoTセンサー、カメラ、クラウドプラットフォーム、モバイルアプリケーション、データ分析を組み合わせることで、駐車スペースのリアルタイム監視、誘導、決済、管理を可能にします。これらのシステムは、駐車効率の向上、探索時間の短縮、排出ガスの削減、利用者の利便性向上に寄与します。
スマートシティおよびコネクテッド交通インフラの急速な発展に伴い、スマートパーキングシステムは都市モビリティエコシステムにおける重要な構成要素となりつつあります。
市場規模およびシェアの概要
世界のスマートパーキングシステム市場は数十億米ドル規模と評価されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）22～25％で成長すると予測されています。北米は、スマートシティ技術の早期導入、高い自動車保有率、インテリジェント交通システムへの強力な投資を背景に、現在大きな市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、持続可能性を重視した都市計画施策が成長を後押ししています。アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、中国、インド、日本、韓国などにおける急速な都市化、車両密度の増加、大規模なスマートシティプログラムが成長要因となっています。
路上型スマートパーキングソリューションは導入数において大きなシェアを占めており、商業施設や交通拠点における路外型パーキングシステムも急速に成長しています。
成長要因
急速な都市化と車両増加
都市人口の増加と車両保有台数の拡大により駐車不足が深刻化し、効率的なスペース管理のためにスマートパーキングソリューションの重要性が高まっています。
スマートシティ施策の拡大
各国政府は、駐車管理を交通制御、公共交通、都市分析プラットフォームと統合するスマートシティプログラムに投資しています。
交通渋滞および排出ガス削減の必要性
駐車スペース探索に要する時間は渋滞や排出ガスの増加要因となっており、スマートパーキングシステムは探索時間の短縮と持続可能性目標の達成に貢献します。
