【金沢箔の贈り物】華おぼろ 3.8寸三段重（黒）- 伝統美が息づく高級和ギフト
日本を代表する伝統工芸「金沢箔」の技を活かした、気品あふれる高級重箱です。繊細な金箔装飾を施した蓋は、まるで霞がかかったような“おぼろ”の表情を持ち、上品で落ち着いた華やかさを演出します。黒を基調とした重箱本体とのコントラストが美しく、和洋を問わずさまざまなシーンに調和します。
3.8寸のコンパクトなサイズ感ながら、三段仕様のため使い勝手が良く、おせち料理や和菓子、前菜の盛り付けなど幅広く活躍します。来客時のおもてなしや、お正月・節句・記念日といったハレの日の食卓を格調高く彩ります。
金沢箔は400年以上の歴史を持つ伝統技法で、その美しさと希少性から国内外で高い評価を受けています。職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に仕上げられており、日本製ならではの品質の高さも魅力です。高級感と実用性を兼ね備えた重箱として、ご自宅用はもちろん、結婚祝いや長寿祝い、海外向けの和ギフトとしてもおすすめの逸品です。
【金沢箔】華おぼろ 3.8寸三段重（黒）
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a251-08003/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337261&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
3.8寸のコンパクトなサイズ感ながら、三段仕様のため使い勝手が良く、おせち料理や和菓子、前菜の盛り付けなど幅広く活躍します。来客時のおもてなしや、お正月・節句・記念日といったハレの日の食卓を格調高く彩ります。
金沢箔は400年以上の歴史を持つ伝統技法で、その美しさと希少性から国内外で高い評価を受けています。職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に仕上げられており、日本製ならではの品質の高さも魅力です。高級感と実用性を兼ね備えた重箱として、ご自宅用はもちろん、結婚祝いや長寿祝い、海外向けの和ギフトとしてもおすすめの逸品です。
【金沢箔】華おぼろ 3.8寸三段重（黒）
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a251-08003/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337261&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ