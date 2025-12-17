大人の贈り物に選ばれる《錫製ぐい呑み》静波｜日本酒を引き立てる高級酒器
穏やかな波が静かに広がる情景を写し取った《静波 ぐい呑み》は、日本の金属工芸の技が息づく錫製の酒器です。やわらかな曲線と落ち着いた佇まいが、日常の晩酌から特別なひとときまで、上質な時間を演出します。
素材に使用している錫は、古くから酒の雑味を和らげ、口当たりをまろやかにするとされる金属。日本酒本来の香りや旨みを引き立て、冷酒・常温酒との相性も抜群です。唇に触れた際の柔らかさと、手に馴染む程よい重みが、飲み心地の良さを一層高めます。
本品は、職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に仕上げられ、同じものが二つとない表情を持つのも魅力。シンプルで洗練されたデザインは、和洋問わずさまざまな食卓に調和し、長くご愛用いただけます。
ご自宅用としてはもちろん、父の日・誕生日・記念日・退職祝いや海外向けギフトなど、特別な贈り物としてもおすすめ。錫製酒器・ぐい呑み・日本酒器・伝統工芸といったキーワードで注目される逸品です。日本の美意識と実用性を兼ね備えた《静波 ぐい呑み》で、心落ち着く一杯をお楽しみください。
《錫製の酒器／ぐい?み》静波 ぐい呑み
https://naire-shop.com/naire-gingado-00021/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
