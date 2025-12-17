2031年7.1億米ドル規模--高機能素材へ転換するアモルファス金属の産業的価値
アモルファス金属とは、原子構造が結晶化せずランダムに配置された、いわば「金属でありながらガラスのような構造」を持つ新素材である。従来の金属結晶とは異なり、結晶格子欠陥が存在しないため、強度・硬度・耐食性・磁気特性などで優れた性能を発揮する。特に磁気損失の低さから、高効率トランスやモーター用コア材料として注目されている。また、高弾性限界や耐疲労性にも優れるため、精密機械や医療機器、スポーツ用品など、多様な産業分野で応用が広がっている。アモルファス金属は、単なる代替材料ではなく、金属設計思想そのものを変革する存在であり、「軽量化・高効率化・高耐久化」という現代産業の要求に応える次世代構造材料である。
世界市場の拡大：高機能素材への転換が加速
LP Information調査チームの最新レポートである「世界アモルファス金属市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/398586/amorphous-metal）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.3%で、2031年までにグローバルアモルファス金属市場規模は7.1億米ドルに達すると予測されている。この背景には、省エネルギー政策の強化や、高効率電力変換技術への移行がある。特に電力機器分野では、アモルファス合金の低損失特性が、従来のケイ素鋼板に比べてエネルギー効率を大幅に改善できる点が評価されている。また、電動化の進展とともに、車載モーターやパワーエレクトロニクス分野での採用も増加している。さらに、金属ガラス特有の高い成形精度を活かした微細構造部品への応用も拡大しており、電子機器や医療技術における新たな市場価値を創出している。アモルファス金属は、従来の「構造材」から「機能材」へと位置づけを変えながら、産業の高機能化を牽引する素材群として成長している。
図. アモルファス金属世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337227&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337227&id=bodyimage2】
図. 世界のアモルファス金属市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、アモルファス金属の世界的な主要製造業者には、Qingdao Yunlu、Advanced Technology、Proterial, Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約83.0%の市場シェアを持っていた。
技術と競争：材料革新を巡るグローバル構図
市場構造を見ると、中国企業の台頭が顕著である。Qingdao Yunluが最大シェアを握り、量産技術とコスト競争力を背景にグローバル市場をリードしている。次いでAdvanced Technology、Proterial（旧日立金属）、Jiangsu Guoneng Alloy Technology、Zhao Jing Science and Technologyなどが続き、各社が異なる分野で差別化を進めている。日本勢であるProterialは、精密薄帯製造技術と長年の磁性材料開発ノウハウを強みに、高周波応答性と低損失特性を両立した高性能アモルファス合金を展開している。一方、中国勢は、急速な産業需要の高まりに応える形で供給体制を拡充し、風力発電用トランスや産業用モーターなど、実需ベースでのシェアを拡大している。欧米市場においても、再エネインフラや高効率変圧器向けの採用が進み、グローバル供給網の形成が加速している。競争の焦点は、単なる物性性能ではなく、量産プロセスの安定性、コスト効率、アプリケーション提案力といった「産業実装力」に移りつつある。
世界市場の拡大：高機能素材への転換が加速
LP Information調査チームの最新レポートである「世界アモルファス金属市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/398586/amorphous-metal）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.3%で、2031年までにグローバルアモルファス金属市場規模は7.1億米ドルに達すると予測されている。この背景には、省エネルギー政策の強化や、高効率電力変換技術への移行がある。特に電力機器分野では、アモルファス合金の低損失特性が、従来のケイ素鋼板に比べてエネルギー効率を大幅に改善できる点が評価されている。また、電動化の進展とともに、車載モーターやパワーエレクトロニクス分野での採用も増加している。さらに、金属ガラス特有の高い成形精度を活かした微細構造部品への応用も拡大しており、電子機器や医療技術における新たな市場価値を創出している。アモルファス金属は、従来の「構造材」から「機能材」へと位置づけを変えながら、産業の高機能化を牽引する素材群として成長している。
図. アモルファス金属世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337227&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337227&id=bodyimage2】
図. 世界のアモルファス金属市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、アモルファス金属の世界的な主要製造業者には、Qingdao Yunlu、Advanced Technology、Proterial, Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約83.0%の市場シェアを持っていた。
技術と競争：材料革新を巡るグローバル構図
市場構造を見ると、中国企業の台頭が顕著である。Qingdao Yunluが最大シェアを握り、量産技術とコスト競争力を背景にグローバル市場をリードしている。次いでAdvanced Technology、Proterial（旧日立金属）、Jiangsu Guoneng Alloy Technology、Zhao Jing Science and Technologyなどが続き、各社が異なる分野で差別化を進めている。日本勢であるProterialは、精密薄帯製造技術と長年の磁性材料開発ノウハウを強みに、高周波応答性と低損失特性を両立した高性能アモルファス合金を展開している。一方、中国勢は、急速な産業需要の高まりに応える形で供給体制を拡充し、風力発電用トランスや産業用モーターなど、実需ベースでのシェアを拡大している。欧米市場においても、再エネインフラや高効率変圧器向けの採用が進み、グローバル供給網の形成が加速している。競争の焦点は、単なる物性性能ではなく、量産プロセスの安定性、コスト効率、アプリケーション提案力といった「産業実装力」に移りつつある。