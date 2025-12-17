日本のピラティス機器市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035）である
Survey Reports LLCは、2025年12月に「日本のピラティス機器市場」に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、タイプ別（ピラティスマシン、ピラティスマット、ピラティスリング、ピラティスボール）、用途別（商業用および住宅用）、流通チャネル別（オフラインおよびオンライン）に市場を区分し、2025年から2035年までの市場分析、トレンド、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、日本のピラティス機器市場に対する将来予測評価を示すとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のピラティス機器市場概要
日本のピラティス機器市場は、健康意識の高まり、生活習慣病の増加、ならびに低負荷型フィットネスソリューションへの関心拡大を背景として、着実に拡大している。リフォーマー、チェア、バレル、キャデラックシステムなどのピラティス機器は、フィットネススタジオ、リハビリテーションセンター、高級ジムにおいて広く利用されている。高齢化の進展や、姿勢矯正、柔軟性向上、怪我のリハビリテーションに対する需要が、主要な導入促進要因となっている。さらに、ブティック型フィットネススタジオや自宅トレーニングの人気上昇が、コンパクトかつデジタル統合型ピラティス機器への需要を押し上げている。継続的な製品イノベーション、人間工学に基づく設計、ウェルネストレンドとの整合性が、日本のピラティス機器市場の長期的な成長見通しを強化しているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年における日本のピラティス機器市場規模は1,560万米ドルであった。さらに、日本のピラティス機器市場は、2035年末までに2,580万米ドルに達する収益規模が見込まれている。日本のピラティス機器市場は、2025年から2035年の予測期間において、約11.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のピラティス機器市場分析によれば、個人の健康およびウェルネスへの関心の高まり、ピラティス機器における技術進展、健康意識の上昇と高齢化の進行、ならびにブティック型フィットネススタジオおよび自宅ワークアウトの成長を背景として、日本のピラティス機器市場規模は拡大すると考えられる。日本のピラティス機器市場における主要企業としては、ミズノ株式会社、Balanced Body Inc.、Corefirst、Decathlon SA、Intopilates Co. Ltd.、J.S. Haverly Ltd.、Japan Conditioning Academy、Mad Dogg Athletics Inc.、Merrithew International Inc.、SALT and HONEY、Stamina Products Inc.、URBNFit、Apexline Inc.、Gaia Inc.、Gratz Industries LLC、Oak Mountain Products LLCなどが挙げられるのである。
目次
● 日本のピラティス機器市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までを対象とした日本のピラティス機器市場の需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、流通チャネル別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038232
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337194&id=bodyimage1】
