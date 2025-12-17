《鉄道ファンもワイン好きも注目》「日本で唯一！駅ホームのぶどう園」のメルロで造った「塩尻駅メルロ2025」が、今年はリニューアルして登場。12月20日（土）から販売します。

9月の収穫祭。地元の園児たちはメルローの横にある生食用の「ナイアガラ」を収穫しました。家に持って帰り家族と一緒に食べます。





















10月。いよいよメルロー収穫の時。美味しいワインにな〜れ！





7月の笠掛作業。笠には園児達が絵を描いてくれました。