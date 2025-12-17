《鉄道ファンもワイン好きも注目》「日本で唯一！駅ホームのぶどう園」のメルロで造った「塩尻駅メルロ2025」が、今年はリニューアルして登場。12月20日（土）から販売します。

一般社団法人塩尻市観光協会（会長　 林修一）では、塩尻駅ホームで丹精込めて栽培されたぶどうで造られたワイン「塩尻駅メルロ2025」を販売いたします。





長野県の中央に位置するJR塩尻駅は、日本でただ一つ、駅構内プラットホーム上でぶどうを栽培している駅です。ここで収穫・醸造したワインは「塩尻駅メルロ」と命名されました。










そんな今年の「塩尻メルロ2025」はリニューアルして登場！初の試みとしてオークチップを使用しました。

『醸造家』さんによると...

「メルロの若々しい酸味とオークチップの風味がバランスよく仕上がっている」そうです。

また、無濾過でなので、多少のにごりがありすが赤ワイン色素、いわゆるポリフェノールがそのまま味わえるんだとか。にごりが気になる方は1年くらい置いてから飲むと良いそうです。



























【塩尻駅メルロ2025】

商品名：塩尻駅メルロ2025

収穫年：2025年

収穫地：JR塩尻駅3、4番線プラットホーム上、ホームのぶどう園

内容量：720ml

アルコール度数：12％

味わい：ミディアムボディ

販売価格：2,530円（税込）

販売本数：限定130本

販売者：一般社団法人 塩尻市観光協会　長野県塩尻市大門八番町13-10　TEL：0236-54-2001

製造元：株式会社　塩尻ファーム　長野県塩尻市宗賀5154-1

製造所：ドメーヌ・スリエ　長野県塩尻市広丘郷原1637-1

販売場所：塩尻市観光センター売店（0263-88-8722）にて販売（先着順）

　　　　　〒399-0737　塩尻市大門八番町13-10





≪≪≪2025年「日本で唯一！ホームのぶどう園」フォトギャラリー≫≫≫





















春、今年も元気よく芽吹きの季節を迎え、5月に誘引作業をおこないました。



















7月の笠掛作業。笠には園児達が絵を描いてくれました。



9月の収穫祭。地元の園児たちはメルローの横にある生食用の「ナイアガラ」を収穫しました。家に持って帰り家族と一緒に食べます。














10月。いよいよメルロー収穫の時。美味しいワインにな〜れ！












＜塩尻駅ホームのぶどう園について＞

塩尻市の主要産業の一つであるワイン用ぶどうをPRするために1988年（昭和63年）にホーム上に植えられたものです。塩尻市内のワイナリー従業員、ぶどう農園、JR職員、塩尻市観光協会職員が中心となって管理を行なっています。現在はメルロが2本、ナイアガラが2本の計4本があります。

ホームのぶどう園のメルローは、プラットホームからの照り返しを受けるため糖度が高く高品質です。



