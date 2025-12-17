こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
《鉄道ファンもワイン好きも注目》「日本で唯一！駅ホームのぶどう園」のメルロで造った「塩尻駅メルロ2025」が、今年はリニューアルして登場。12月20日（土）から販売します。
一般社団法人塩尻市観光協会（会長 林修一）では、塩尻駅ホームで丹精込めて栽培されたぶどうで造られたワイン「塩尻駅メルロ2025」を販売いたします。
そんな今年の「塩尻メルロ2025」はリニューアルして登場！初の試みとしてオークチップを使用しました。
『醸造家』さんによると...
「メルロの若々しい酸味とオークチップの風味がバランスよく仕上がっている」そうです。
また、無濾過でなので、多少のにごりがありすが赤ワイン色素、いわゆるポリフェノールがそのまま味わえるんだとか。にごりが気になる方は1年くらい置いてから飲むと良いそうです。
≪≪≪2025年「日本で唯一！ホームのぶどう園」フォトギャラリー≫≫≫
＜塩尻駅ホームのぶどう園について＞
塩尻市の主要産業の一つであるワイン用ぶどうをPRするために1988年（昭和63年）にホーム上に植えられたものです。塩尻市内のワイナリー従業員、ぶどう農園、JR職員、塩尻市観光協会職員が中心となって管理を行なっています。現在はメルロが2本、ナイアガラが2本の計4本があります。
ホームのぶどう園のメルローは、プラットホームからの照り返しを受けるため糖度が高く高品質です。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人塩尻市観光協会
担当：鳥羽・中澤
TEL：0263-54-2001 FAX：0263-52-1553
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」
https://tokimeguri.jp/
塩尻市観光協会公式Facebookページ
https://www.facebook.com/tokimeguri/
塩尻市観光協会公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/info40430583
塩尻市観光協会公式Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
【塩尻駅メルロ2025】
商品名：塩尻駅メルロ2025
収穫年：2025年
収穫地：JR塩尻駅3、4番線プラットホーム上、ホームのぶどう園
内容量：720ml
アルコール度数：12％
味わい：ミディアムボディ
販売価格：2,530円（税込）
販売本数：限定130本
販売者：一般社団法人 塩尻市観光協会 長野県塩尻市大門八番町13-10 TEL：0236-54-2001
製造元：株式会社 塩尻ファーム 長野県塩尻市宗賀5154-1
製造所：ドメーヌ・スリエ 長野県塩尻市広丘郷原1637-1
販売場所：塩尻市観光センター売店（0263-88-8722）にて販売（先着順）
〒399-0737 塩尻市大門八番町13-10
春、今年も元気よく芽吹きの季節を迎え、5月に誘引作業をおこないました。
7月の笠掛作業。笠には園児達が絵を描いてくれました。
9月の収穫祭。地元の園児たちはメルローの横にある生食用の「ナイアガラ」を収穫しました。家に持って帰り家族と一緒に食べます。
10月。いよいよメルロー収穫の時。美味しいワインにな〜れ！
