株式会社RPJ(本社：福岡市、代表取締役：齊藤慶二郎)は、2025年2月に「九州国際学院」の事業継承を開始し、同年11月より新体制として運営を本格始動いたしました。





スタッフ一同





■九州国際学院の事業継承

九州国際学院は、10年以上にわたって外国人支援教育(入国後講習)の教育課題に向き合い、「日本語教育」「生活指導」「就労マナー」「文化理解」を独自のカリキュラムとして構築してきました。





この教育内容に強く感銘を受けた齊藤は、学院を訪問し、その教育の深さに触れ、「この教育を九州へ広げたい」との思いから、担当者からの誘いもあり事業継承を決断しました。





実習生たちとの写真





■2025年、新体制スタート

2025年2月に事業継承を開始し、2025年11月に全システムを刷新。

最大毎月60名の受け入れが可能な新体制へと移行しました。





事業継承後の九州国際学院は、学院長：齊藤慶二郎をはじめ、学校責任者：太田竜也を中心に、経験豊富なスタッフ数名で運営されており、外国人材が日本で安心して生活・就労できるよう、日々現場密着型の教育、サポートを実施しています。





現在、約50社の監理団体と業務提携をスタートさせています。





授業風景





茶話会の様子





■RPJ創業の背景

代表・齊藤慶二郎の原点

RPJの原点は、代表・齊藤慶二郎が20代から関わってきた「外国人受入事業」にあります。

齊藤は、多くの外国人技能実習生と触れ合う中で、異国で懸命に努力する姿勢に深い感銘を受けてきました。





そしてRPJの立ち上げには、齊藤の想いに共感した、野口瑞樹、江頭慶の2名が加わり、3名でスタートしました。

これまで営業職の経験で培った、現場に寄り添う姿勢を大切にする彼らの参加により、RPJは受入企業・外国人双方に寄り添う支援体制を実現させました。





一方で社会には、「外国人に対する根強い偏見」「不安や誤解」「なぜ外国人が増えているのか？」という疑問が残り続けています。

さらに業界には、「悪質なブローカー」「不十分な支援しか行わない監理団体」「受入企業任せの体制」など、構造的な課題が数多く存在します。





「この状態を変えたい。外国人も企業も安心できる“真の受入モデル”をつくりたい。」

齊藤のこの想いこそが、RPJ設立の原動力となりました。





実習生たちとのお花見





ボランティア参加時の写真





■奈良県の監理団体のM&Aを実施

2024年12月、RPJは奈良県の監理団体のM&Aを実施し、「協同組合soshiji」へと社名変更。 当グループでは、「監理団体(技能実習生受入事業)」「登録支援機関(特定技能受入事業)」「入国後講習」「技能講習」「特別教育」などをワンストップでの受入体制を実現していきます。









■2027年「育成就労制度」への移行に向けて

2027年以降、技能実習制度は新制度「育成就労制度」へ移行予定です。

制度の転換により、日本語教育、生活教育の重要性は飛躍的に高まります。





RPJおよび九州国際学院は、これまでの教育体系をさらに強化し、“日本で長く働き、安心して暮らすための教育機関”として成長していく方針です。









■代表メッセージ

「外国人だから、ではなく“ひとりの人”として向き合いたい。外国人が安心して働ける未来を創る―それがRPJの使命です。」

株式会社RPJ 代表取締役 齊藤慶二郎





代表取締役・齊藤慶二郎氏





実習生たちからのメッセージ





■会社概要

株式会社RPJ

代表者 ： 代表取締役 齊藤 慶二郎

所在地 ： 福岡県福岡市

事業内容： 特定技能受入事業、登録支援機関

URL ： https://r-p-j.com/





九州国際学院

所在地 ： 福岡県小郡市

事業内容： 入国後講習、日本語教育、技能講習、特別教育

URL ： https://kyushukokusai.com/





協同組合soshiji

所在地 ： 福岡県福岡市

事業内容： 技能実習生受入事業、監理団体

URL ： https://soshiji-coop.com/









撮影編集： 株式会社Noah Nine 代表取締役 上本 尚広

URL ： https://noahnine.design/