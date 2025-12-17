株式会社エム・シーエンタープライズ(本社：神奈川県逗子市、代表取締役：石野 智恵子)が展開する、神奈川県逗子市の一棟貸し別荘Hale Kotsuboは、各予約サイト宿泊料金から30％割引の特別価格でご提供する「年末年始キャンペーン」を、2025年12月17日(水)～2026年1月31日(土)まで実施いたします。





年末年始の館内装飾で華やかな夜を演出します！

今回ご予約をいただいたお客様へ

海鮮寄せ鍋

すき焼き鍋

あんこう鍋

いずれかプレゼント





鍋パーティ





お泊まり女子会やオフサイト、三世代ファミリー旅行など、年末年始に特別なひとときを、大切なご家族やご友人、お仲間と思い出深い1日をお過ごしいただけます！









■年末年始キャンペーンについて■

宿泊期間：2025年12月17日(水)～2026年1月31日(土)

割引額 ：各旅行サイト最安値料金から30％OFF

予約方法：公式ホームページの問い合わせフォームより、

「年末年始キャンペーン」ご希望の旨ご連絡ください。





＜お申し込みはこちらへご連絡をお願いします＞

TEL：0467-38-5677

https://halekotsubo.com/









■1日1組限定 プライベートヴィラ Hale Kotsubo(ハレ コツボ)■

「Hale Kotsubo」は、カラオケルーム、サウナルーム、屋外プールを備えた贅沢な貸し切り別荘。ハワイのマウイ島ヴィラをイメージしたインテリアの中で、何もしない時間も非日常の特別なひとときに彩ります。

風光明媚な湘南の静かな自然に囲まれ、都心から車で約1時間。「ここではないどこかに行きたい」を気軽に叶える、上質なプチ旅行にぴったり。

約183m2の広々とした空間には寝室3つ、バスルーム3つ、駐車場3台分。複数グループでの利用も、ストレスフリーに過ごせます。









専門店と同じプロ仕様のカラオケ機器。カラオケも心ゆくまでお楽しみいただけます！





カラオケルーム





プール直行、冬空の静けさの中でととのう





サウナ





【施設概要】

施設名 ： Hale Kotsubo

場所 ： 〒249-0008 神奈川県逗子市小坪6-16-23

アクセス ： JR横須賀線「鎌倉駅」からバス徒歩30分、

京浜急行逗子線「逗子・葉山駅」からバス徒歩20分、

首都圏から車で90分

料金 ： 1組限定、1泊1室51,300円(2名利用の場合)～ 最大6名までご宿泊可

ホームページ ： https://halekotsubo.com/

SNS(Instagram)： https://www.instagram.com/hale_kotsubo/





ベットルーム





ソファー





洗面所





シャワールーム





お散歩





【会社概要】

社名 ：株式会社エム・シーエンタープライズ

所在地 ：神奈川県逗子市小坪7-11-14

代表者 ：代表取締役 石野 智恵子

設立 ：1998年

事業内容 ：カラオケ・音響事業、飲食店「坪まる」、宿泊施設「Hale Kotsubo」