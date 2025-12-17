30％OFF！サウナ・カラオケ付き貸切別荘 忘年会＆新年会 キャンペーン 12/17～1/31実施！～湘南『Hale Kotsubo』で叶える気軽なショートトリップ～
株式会社エム・シーエンタープライズ(本社：神奈川県逗子市、代表取締役：石野 智恵子)が展開する、神奈川県逗子市の一棟貸し別荘Hale Kotsuboは、各予約サイト宿泊料金から30％割引の特別価格でご提供する「年末年始キャンペーン」を、2025年12月17日(水)～2026年1月31日(土)まで実施いたします。
年末年始の館内装飾で華やかな夜を演出します！
今回ご予約をいただいたお客様へ
海鮮寄せ鍋
すき焼き鍋
あんこう鍋
いずれかプレゼント
鍋パーティ
お泊まり女子会やオフサイト、三世代ファミリー旅行など、年末年始に特別なひとときを、大切なご家族やご友人、お仲間と思い出深い1日をお過ごしいただけます！
■年末年始キャンペーンについて■
宿泊期間：2025年12月17日(水)～2026年1月31日(土)
割引額 ：各旅行サイト最安値料金から30％OFF
予約方法：公式ホームページの問い合わせフォームより、
「年末年始キャンペーン」ご希望の旨ご連絡ください。
＜お申し込みはこちらへご連絡をお願いします＞
TEL：0467-38-5677
https://halekotsubo.com/
■1日1組限定 プライベートヴィラ Hale Kotsubo(ハレ コツボ)■
「Hale Kotsubo」は、カラオケルーム、サウナルーム、屋外プールを備えた贅沢な貸し切り別荘。ハワイのマウイ島ヴィラをイメージしたインテリアの中で、何もしない時間も非日常の特別なひとときに彩ります。
風光明媚な湘南の静かな自然に囲まれ、都心から車で約1時間。「ここではないどこかに行きたい」を気軽に叶える、上質なプチ旅行にぴったり。
約183m2の広々とした空間には寝室3つ、バスルーム3つ、駐車場3台分。複数グループでの利用も、ストレスフリーに過ごせます。
専門店と同じプロ仕様のカラオケ機器。カラオケも心ゆくまでお楽しみいただけます！
カラオケルーム
プール直行、冬空の静けさの中でととのう
サウナ
【施設概要】
施設名 ： Hale Kotsubo
場所 ： 〒249-0008 神奈川県逗子市小坪6-16-23
アクセス ： JR横須賀線「鎌倉駅」からバス徒歩30分、
京浜急行逗子線「逗子・葉山駅」からバス徒歩20分、
首都圏から車で90分
料金 ： 1組限定、1泊1室51,300円(2名利用の場合)～ 最大6名までご宿泊可
ホームページ ： https://halekotsubo.com/
SNS(Instagram)： https://www.instagram.com/hale_kotsubo/
ベットルーム
ソファー
洗面所
シャワールーム
お散歩
【会社概要】
社名 ：株式会社エム・シーエンタープライズ
所在地 ：神奈川県逗子市小坪7-11-14
代表者 ：代表取締役 石野 智恵子
設立 ：1998年
事業内容 ：カラオケ・音響事業、飲食店「坪まる」、宿泊施設「Hale Kotsubo」