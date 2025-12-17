全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、 女優・内田有紀が、自由きままに素敵な洋館をめぐる建築バラエティ番組「内田有紀の洋館びより」を12月22日（月）よる8時から放送いたします。

1．「内田有紀の洋館びより」とは

西洋の建築様式を取り入れ、日本で建てられた建物である洋館。そこには、かつて人々が歩んできた歴史や文化の息吹が詰まっています。この番組は、実はとっても”建築オタク”な女優・内田有紀が、自由きままに素敵な洋館をめぐる建築バラエティ番組です。今回は東京にある「旧島津家本邸」「旧前田家本邸」の2館をご紹介！洋館に萌えて萌えて仕方がない内田さんは、当時暮らしていた人々や建築家などの思いや歴史、建物の細部にしつらえられた工夫に妄想が止まらず・・！ノンストップな内田さんと共に、知られざる洋館の魅力に出会える１時間です。【出演】内田有紀、倉方俊輔（建築史家）■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/youkanbiyori/

2．放送時間

12月22日（月）よる8時00分

2．内田有紀さんコメント

▼ロケを終えた感想は？

普段プライベートで見ているときよりも、さらに深い視点で洋館という建物を楽しむことができました。その時代に生きていたご家族の暮らしや足跡に触れられた瞬間はとても満足感があり、幸せな気持ちになりました。洋館巡りは昔の人たちが一生懸命生きていた熱や誇りを感じられることが大きな魅力です。

▼番組の見どころは？

洋館という建物を通して、その時代に何を守ろうとし、何に癒されてきたのかという人々の思いを感じられると思います。建築物には当時の暮らしや価値観が刻まれていて、それに触れることで、過去の誇りを自分も引き継ぎたいという気持ちが湧いてきます。私自身、こうした体験をお芝居の活力に変えているので、視聴者の皆さんにも是非その奥深さを楽しんでいただきたいです。

