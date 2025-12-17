世界100ヶ国以上の現地旅行会社と連携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、この度、2025～2026 年末年始の人気旅行先ランキング発表。ランキング1位にはエジプトが選ばれました。続いて、ペルー・ボリビア、フィンランド・インドと並び、「行きやすさ」よりも「体験の濃さ」が重視される国がランクイン。以下ではランキングの詳細をお伝えするとともに、ランクインした国々の現地旅行会社が今おすすめしたいモデルプランをご紹介します。

◆2025-2026 年末年始の旅先ランキング発表！エジプトが1位に！

本ランキングで1位に選ばれたのはエジプト。2025年11月に本格オープンを迎えたばかりの大エジプト博物館への関心の高まりに加え、年末年始は暑さが和らぐベストシーズンにあたることも後押しとなりました。ピラミッドや神殿といった圧倒的な文明遺産に加え、新たな展示施設の登場により、改めて「一度は訪れたい旅先」として注目を集めています。2位には、セットで訪問されることも多いペルーとボリビアがランクイン。ペルーのマチュピチュとボリビアのウユニ塩湖は、南米を代表する二大人気スポットであり、「長い休みだからこそ一生に一度の旅に出たい」という声が多く寄せられました。距離や移動時間のハードルを超えてでも、壮大な自然と文明に触れたいという志向が、南米人気を支えています。3位は、対照的な魅力を持つフィンランドとインド。フィンランドでは、オーロラ鑑賞やラップランドの雪景色など、静けさと自然に身を委ねる体験を求める声が目立ちました。一方、混沌の国インドでは、定番のゴールデントライアングルに加え、宮殿ホテルでの滞在やランタンボール国立公園での虎のサファリなど、自分だけのテーマを持った旅を楽しみたいという志向が強く見られます。今回のランキングに共通しているのは、「深く記憶に残る旅」を求める傾向。日本とはまったく異なる文明や価値観、遠く離れた地で出会う圧倒的な絶景、そして自分のこだわりを反映させたオーダーメイドの体験。年末年始という特別な時間だからこそ、“ただ行く”のではなく、“意味を持って旅をする”目的地が選ばれています。

◆ランクインした国々の現地旅行会社が今おすすめしたいモデルプランをご紹介

【1】王道から穴場まで！エジプトを味わい尽くす7日間（エジプト）

悠久のナイルと果てしなき砂漠が織りなすエジプトの原風景を辿る旅。カイロでは大注目の大エジプト博物館やギザの三大ピラミッドを訪れ、ルクソールやアスワンでは神殿や王家の谷に刻まれた古代文明の記憶に触れます。旅の後半では、荒々しい美しさをたたえる白砂漠と黒砂漠まで足をのばし、日常を忘れさせるスケールに思わず驚嘆。歴史・自然・文化が高い次元で交差する、エジプトならではの濃密な体験が待っています。

**＜エジプトのおすすめモデルプラン＞**https://www.oooh.jp/itinerary/ja/eb201fe4e22daabf17f3

【2】南米2大絶景！マチュピチュとウユニを堪能する8日間（ペルー・ボリビア）

アンデスの稜線と太古の文明が静かに重なり合う、南米高地をめぐる旅。インカの叡智が息づくマチュピチュや、空と大地が溶け合うようなウユニ塩湖をはじめとする数々の絶景の中で、時間の感覚がゆっくりとほどけていきます。標高差のある移動を経て出会う風景は、その一つひとつが深い余韻を残します。自然と文明、静けさと高揚が交差する、記憶に長く残る体験です。

**＜ペルー・ボリビアのおすすめモデルプラン＞**https://www.oooh.jp/itinerary/ja/0d057fd8b3283755957f

【3】オーロラを追いかけて、ガラスイグルーで眠る！ラップランド満喫の6日間（フィンランド）

白銀の世界に包まれた北極圏で、静かに夜空を見上げる旅。ガラスイグルーに横たわり、刻一刻と表情を変えるオーロラを待つ時間は、日常の感覚をやさしく手放させてくれます。昼間はサンタクロース村を訪れ、北欧ならではの穏やかな空気と物語性に触れるひとときも。光と静けさが交差するラップランドで、心に残る冬の記憶を紡ぐプランです。

**＜フィンランドのおすすめモデルプラン＞**https://www.oooh.jp/itinerary/ja/c86bdd40e70557d07d3b

【4】宮殿ホテル宿泊！ “本物のインド”を感じる贅沢な7日間（インド）

インドを代表する都市と文化を巡り、歴史・建築・人々の暮らしに触れる旅。街歩きを通して、多層的なインドの魅力を体感します。宿泊は、歴史を受け継ぐ宮殿ホテルを中心に手配。古き良き時代の宮殿や邸宅を改装した豪華な空間で、特別な滞在をお楽しみいただけます。世界的に知られる名所の訪問に加え、優雅な宿泊体験が旅に奥行きを与えます。初めてのインドでも、その本質に触れられる構成です。

**＜インドのおすすめモデルプラン＞**https://www.oooh.jp/itinerary/ja/5a4ed36cffcf672b5a83

◆ 現地旅行会社が特別なオーダーメイド旅行をお手伝い！

私はエジプト学の博士号を持ち、2001年初頭にエジプト学のツアーガイドを始めました。 私のエジプトへの愛は単なる学問的なものではなく、心の内に明るく燃え上がる炎です。私はそれを世界中の人々と共有したいと願っています。 5年間ツアーガイドとして働いた後、旅行者を第一に考える旅行会社を設立しました。エジプトへの深い愛と、すべての訪問者を特別な存在として迎えたいという思いから生まれた会社でした。スローガンは「情熱がお客さまを特別にする場所」。すべてのツアーがただの旅行ではなく、細部にまでこだわった忘れられない時間となるという約束を叶えます。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。