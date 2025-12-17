東海電子、国交省認定の自動点呼機器などを「第5回スマート物流EXPO」に出展
アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年1月21日（水）から23日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第5回スマート物流EXPO」に出展いたします。
【開催概要】開催日時：2026年1月21日(水) ～23日(金) 10:00～17:00会 場 ：東京ビッグサイト ブース ：W19-22 本展示会では、国土交通省の機器認定を取得した自動点呼機器「e点呼セルフ Type ロボケビー」をはじめ、遠隔点呼システムや携帯型アルコールチェッカー「ALC-MobileⅢ」など、物流・運輸事業者における安全管理の高度化と業務効率化を支援する各種ソリューションを展示・ご紹介いたします。展示製品は、すべてデモンストレーションや実機体験が可能です。ぜひこの機会に、東海電子ブース【W19-22】へお立ち寄りください。貴社の安全管理体制の強化や業務効率化に貢献するソリューションをご提案いたします。■東海電子株式会社 出展情報はこちらから：https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%9B%BB%E5%AD%90%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-9989b873-63d6-4e95-ae7b-603736fe11f0.html#/
皆様のご来場を心よりお待ちしております。■本件に関する問い合わせ先：東海電子株式会社 営業企画部 E-mail: info@tokai-denshi.co.jp
■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/