【最大68％OFF】EaseUS、クリスマス&年末年始セールキャンペーンを開催！
EaseUS Software Co., Ltd.は、2025年12月17日（水）より、クリスマス・年末年始セールを開催いたします。本キャンペーンでは、クーポンコード発行のほか、オールインワンバンドルも超お得なスペシャル価格にてご入手いただけます。
・開催期間：2025年12月17日（水） - 2026年1月５日（月）
・キャンペーンページ：https://reurl.cc/dqqVXq
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337260&id=bodyimage1】
クリスマス&新年ハッピーバンドル ー 超お買い得！
データ復旧ソフト「EaseUS Data Recovery Wizard」、パーティション管理ソフト「EaseUS Partition Master」、データバックアップソフト「EaseUS Todo Backup Home」、ディスククローンソフト「EaseUS Disk Copy」、PC移行ソフト「EaseUS Todo PCTrans」のオールインワンセットが、本限定セールで70%OFFにてご提供します。
さらに、ファイル暗号化ソフト、プロダクトキー確認ソフト、データ消去ソフトもプレゼントいたします。ぜひこのチャンスをお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337260&id=bodyimage2】
年末年始スペシャルセット ー 限定割引中
マルチメディア活用に役立つ3ソフト（画面録画／ボイスチェンジャー／動画ダウンローダー）を特別割引で提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337260&id=bodyimage3】
人気の単品割引+おまけ付き
バックアップソフト、データ復元ソフト、パーティション管理ソフトをセットでお求めいただくと、動画ダウンローダーとPCデータ移行ソフトを無料でお手に入れるので、おすすめします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337260&id=bodyimage4】
▼キャンペンーンに関する詳細はこちら：
https://reurl.cc/dqqVXq
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやすくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/Dbbvl5
X （旧Twitter）: https://twitter.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
