民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校の「大人と語る会」で「ドリームプロデューサー& 宇宙的自由人」として講演！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校1年生向けのキャリア教育の一環である「大人と語る会」で「ドリームプロデューサー&宇宙的自由人」として講演を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337159&id=bodyimage1】
【講演までの経緯】
ASTRAX代表TAICHIは2025年4月から2年間、教育テック大学院大学（所在地：埼玉県入間市、学長：竹村治雄）の大学院生として、宇宙で活躍できるユニバーサル人材を育てるために、最新の教育テクノロジーを学んでいます。その大学院の同級生として、コレカラボ-corecareerlab-代表で南箕輪村キャリア教育事業担当の富岡順子氏と知り合い、長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校1年生がキャリアを考える教育の一環で、2025年11月25日に開催された「大人と語る会」の講師として参加することになりました。
当日は、ASTRAX代表TAICHIがドリームプロデューサー＆宇宙的自由人という肩書きで、多くの夢を叶えている大人という立場での短い講演と質疑応答を3回（３グループに対して）行いました。
【講演概要】
講演者 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）（本講演での肩書きはドリームプロデューサー&宇宙的自由人）
開催日時 11月25日（火）13時30分～15時30分のうち質疑応答を含めて25分を3回
開催場所 長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校の理科室や体育館とオンラインZOOMで繋いで実施
対象 長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校1年生
主催 長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校
【講演の感想（抜粋）】
●「叶わない夢はない」という言葉が心に残りました。
●夢は見るものじゃなくて、叶えるものだと気付きました。できないと思わない、というのが夢を叶えるための一つの方法だと知りました。
●今まで自分の将来をうまく想像することができませんでしたが、今回お話を聞いて自分が将来やってみたいことを細かく考えることができるようになりました。
●講師の方の人生に触れて、何事においても諦めず、やりたいと思ったことを一生懸命やろうと思った。
など
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの講演依頼を随時受け付けています。
また、講演テーマについても、今回のように夢の実現思考法だけでなく、宇宙旅行や宇宙ビジネス、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337159&id=bodyimage1】
【講演までの経緯】
ASTRAX代表TAICHIは2025年4月から2年間、教育テック大学院大学（所在地：埼玉県入間市、学長：竹村治雄）の大学院生として、宇宙で活躍できるユニバーサル人材を育てるために、最新の教育テクノロジーを学んでいます。その大学院の同級生として、コレカラボ-corecareerlab-代表で南箕輪村キャリア教育事業担当の富岡順子氏と知り合い、長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校1年生がキャリアを考える教育の一環で、2025年11月25日に開催された「大人と語る会」の講師として参加することになりました。
当日は、ASTRAX代表TAICHIがドリームプロデューサー＆宇宙的自由人という肩書きで、多くの夢を叶えている大人という立場での短い講演と質疑応答を3回（３グループに対して）行いました。
【講演概要】
講演者 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）（本講演での肩書きはドリームプロデューサー&宇宙的自由人）
開催日時 11月25日（火）13時30分～15時30分のうち質疑応答を含めて25分を3回
開催場所 長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校の理科室や体育館とオンラインZOOMで繋いで実施
対象 長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校1年生
主催 長野県伊那郡南箕輪村立南箕輪中学校
【講演の感想（抜粋）】
●「叶わない夢はない」という言葉が心に残りました。
●夢は見るものじゃなくて、叶えるものだと気付きました。できないと思わない、というのが夢を叶えるための一つの方法だと知りました。
●今まで自分の将来をうまく想像することができませんでしたが、今回お話を聞いて自分が将来やってみたいことを細かく考えることができるようになりました。
●講師の方の人生に触れて、何事においても諦めず、やりたいと思ったことを一生懸命やろうと思った。
など
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの講演依頼を随時受け付けています。
また、講演テーマについても、今回のように夢の実現思考法だけでなく、宇宙旅行や宇宙ビジネス、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
プレスリリース詳細へ