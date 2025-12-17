民間宇宙旅行時代到来！オンラインで第39回ASTRAX月面シティ市民会議を開催！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））のグループメンバーが構成するASTRAX月面シティは、2025年11月24日に、オンライン（ZOOM）にて、第39回となるASTRAX月面シティ市民会議を開催しました。
当日は、ASTRAX代表TAICHI、AI×Balloon ArtistでASTRAX月面シティ4代目市長の斎藤宏氏や宇宙ワーママ（R）の川上泰子氏、など、合計4人が参加しました。（ライブ配信先（ASTRAX月面シティビジネスコミュニティ及びレジデンスクラブのFBグループ）の視聴率未確認）。
当日は、ASTRAX代表TAICHIが豪華客船「ヴァイキング・エデン」に乗船し講演を行うことについての紹介、2025年10月にオーストラリアのシドニーで開催された国際宇宙会議（IAC 2025）の概要とASTRAXメンバーが発表したASTRAX月面シティ関連の国際論文についての報告、また2025年11月28日に締め切られた小規模事業者持続化補助金への月面シティに関わる補助事業の内容や申請状況などが報告されました。
ASTRAX月面シティに関連した国際宇宙会議（IAC 2025）で発表された国際論文はこちらから詳細をご覧いただけます。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバー川上泰子がオーストラリアの都市シドニーで開催された「国際宇宙会議（IAC 2025）」で「ASTRAX月面シティプロジェクト2025」の論文を発表！
https://www.dreamnews.jp/press/0000332774/
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバー川上泰子がシドニーで開催された「国際宇宙会議2025」で「日本におけるASTRAX月面シティシミュレーション施設の構築2025」についての論文を発表！
https://www.dreamnews.jp/press/0000333016/
参加者からは「来年の国際宇宙会議では論文アワードが取れるように取り組みたい」「補助金が採択されたら月面シティ模擬施設がさらに充実しそうで楽しみ」「次回は忘年会か新年会をリアルでやりたい」などの感想があがりました。
【イベント概要】
イベント名 第39回ASTRAX月面シティ市民会議
開催日時 2025年11月24日（月）22:00-22:40
開催場所 ZOOMによるオンライン・ASTRAX月面シティのFBグループへのライブ配信
対象 ASTRAX月面シティメンバー
【ASTRAX月面シティビジネスコミュニティとは】
ASTRAXは、2007年より、ASTRAXとの各事業者との連名で、米国ルナエンバシー社が販売する月の土地の所有権を購入し、月面に「ASTRAX月面シティ（ASTRAX LUNAR CITY）」という街を作ることを想定して活動しています。ASTRAX月面シティでは、月面経済圏を構築するためのコミュニティとして、ASTRAX月面シティビジネスコミュニティとASTRAX月面シティレジデンスクラブが運営されています。
さまざまな企業や事業者、組織や団体のメンバーとともに、月の土地を利用したビジネスアイディアを出し合い、将来の月面でのサービス事業や活動だけではなく、それぞれの地球上での事業や活動を活性化する活動を行なっています。
2025年11月現在、392の事業者が参加しており、国家事業ではなく民間事業者や一般人の力で月面を開拓していくことを目指して活動しており、随時メンバー募集も行っています。
