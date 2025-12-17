NSW、クラウド型FutureStageの提供を開始 ～販売・開発パートナー第一号として参画～
ITソリューションプロバイダのNSW株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長 多田 尚二、以下NSW）は、中堅・中小製造業・卸売業向けのクラウド型基幹業務システムである 「FutureStage 販売・生産管理」（以下、FutureStageクラウド）の提供を12月17日より開始いたします。
本製品は株式会社日立システムズ（以下、日立システムズ）が提供するERPシステムであり、NSWはその第一号パートナーとして、お客様へのご提案と導入を推進してまいります。
■FutureStageクラウドの特長
FutureStageクラウドは、日立システムズが約40年にわたり培った基幹業務システムの知見と4,500以上のシステム導入実績をもとに日本企業向けに開発されたERPで、2025年11月から提供開始しました。応研株式会社の主力製品「大臣エンタープライズ」のフレームワークが融合されており、ノーコード・ローコード開発による機能拡張や前方互換による高い互換性により、短期間での開発や導入コストの削減が可能なほか、企業成長やビジネス環境の変化に柔軟かつ継続的に対応できます。
NSWは、長年PDM製品情報管理システム「Base-Right」を提供するなど、製造業の設計・製造プロセスをサポートするエンジニアリングチェーン領域での豊富な実績と専門ノウハウを蓄積してきました。これらNSWの持つ強みと、FutureStageクラウドが提供する導入メリットの相乗効果により、製造業の業務効率化および生産性向上を目指します。
■株式会社日立システムズからのエンドースメント
NSW様が第一号パートナーとしてFutureStageクラウドを提供開始されることを心より歓迎いたします。当社が長年培ってきた基幹業務システムの知見と4,500システム以上の導入実績、さらに応研社のフレームワークを生かしたFutureStageクラウドは、製造業・卸売業のDX推進を力強く後押しします。
NSW様の豊富な業務ノウハウとFutureStageクラウドの強みを組み合わせることで、現場課題の解決から経営の高度化まで、より速く、確実に価値をお届けできると確信しています。
株式会社日立システムズ 取締役 常務執行役員
長谷 正嗣
NSWは今後も日立システムズとのパートナーシップを強化し、製造業全体におけるシステム活用を推進してまいります。また、クラウド型システムの提供を通じてお客様のDX推進を加速し、製造業の新たな価値創出に挑戦してまいります。
■NSW株式会社について
1966年創業。製造や流通など業種対応のシステム構築、ITインフラ設計・運用、自社データセンターを基盤としたクラウドサービスなどをワンストップで提供します。また、車載分野や通信・設備分野における組込みシステム開発とLSIやボードの設計開発も手掛けています。これらの実績を生かしIoT、AI、エッジコンピューティングなどの分野で新たな価値創造に取り組み、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、DX実現のパートナーとしてお客様とのビジネス共創を推進してまいります。詳細はhttps://www.nsw.co.jp/ をご覧ください。
・本ニュースリリースに掲載している情報は、発表日時点のものです。
・各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
