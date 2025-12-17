見えない価値を「呼吸」で実感する！ 空気は選ぶ時代へ――。 角田和幸氏の『折れて、芽吹き、突き抜けろ』が、12月17日よりPOD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！

見えない価値を「呼吸」で実感する！ 空気は選ぶ時代へ――。 角田和幸氏の『折れて、芽吹き、突き抜けろ』が、12月17日よりPOD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！