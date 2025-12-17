見えない価値を「呼吸」で実感する！ 空気は選ぶ時代へ――。 角田和幸氏の『折れて、芽吹き、突き抜けろ』が、12月17日よりPOD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、見えない価値を「呼吸」で実感する！ 空気は選ぶ時代へ――。 角田和幸氏の『折れて、芽吹き、突き抜けろ』を12月17日（水）よりAmazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814926952
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6Z75RRM
『折れて、芽吹き、突き抜けろ』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337255&id=bodyimage1】
【内容紹介】
建築・塗装業界で長年現場に向き合ってきた著者が、「本当にお客様に喜ばれる仕事とは何か」を追い求めた末にたどり着いた、〝空気から健康をつくる〟挑戦の記録。
外壁塗装会社として信頼を積み重ねる一方、相見積もり合戦で価値が見えにくくなった業界に疑問を抱く中、著者は「フィトケミカル」と「抗酸化」という世界に出会う。
老化や病気の大きな要因である酸化ストレスを、呼吸するだけで軽減できる──その可能性に魅せられ、天然植物由来の室内抗酸化コーティング「ナチュリアコート」の開発に踏み出す。奇跡的な素材との出会い、企業との共同研究、数々の実証データ、そして現場で生まれた手応え。
本書では、ナチュリアが誕生するまでの裏側と、スポーツジム・パン屋・飲食店・医療福祉領域など幅広い分野で広がる活用事例が紹介される。
さらに著者自身の倒産・再起の経験を通して、「空間を整える」仕事への誇りと、目に見えない空気の価値を〝志〟として伝える姿勢が綴られる。抗酸化という新しい常識が広がり、健康も集中力も住環境も「空気から変わる」未来へ──読者をその入口へ誘う一冊。
加えて、ナチュリアコートを単なる製品としてではなく、「空気の価値を届ける新しいビジネスモデル」として捉え、建築・塗装業界をはじめ、リフォーム会社、工務店、店舗内装業、さらには異業種参入の可能性まで言及している。
価格競争に陥りやすい業界構造の中で、“選ばれる理由”を持った商材を探している事業者にとって、ナチュリアコートは差別化と継続収益の両立を可能にする選択肢となる。
【目 次】
はじめに
抗酸化室内コーティングマテリアル
―─「ナチュリアコート」で、健康的な住環境を手に入れる
第１章 抗酸化素材との出会い
第２章 ナチュリアコートが誕生するまで
第３章 建築業界から外壁塗装会社の経営者として
第４章 いよいよ「抗酸化ビジネス」が注目される時代に
おわりに
志は空気のように、静かに、そして確かに広がっていく
【著者紹介】
角田 和幸（つのだ かずゆき）
群馬県出身。1975年12月14日生まれ。
都内の専門学校を卒業後、旅行会社に入社。ツアーコンダクターとして主にオーストラリア方面を担当し、国際感覚とマネジメントスキルを培う。
平成16年、住宅リフォーム会社を創業し経営に携わるが、事業の倒産を経験。
その後、経営理念を一新し、再起を果たす。
現在は幸和グループ取締役会長兼 CEO として、グループ3社を統括。
現場経験に依存しない戦略的視点と統率力をもとに、経営体制の確立、人材育成、地域社会への貢献を推進。確かな経営判断とリーダーシップで、持続的な企業成長を実現している。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814926952
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6Z75RRM
『折れて、芽吹き、突き抜けろ』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337255&id=bodyimage1】
【内容紹介】
建築・塗装業界で長年現場に向き合ってきた著者が、「本当にお客様に喜ばれる仕事とは何か」を追い求めた末にたどり着いた、〝空気から健康をつくる〟挑戦の記録。
外壁塗装会社として信頼を積み重ねる一方、相見積もり合戦で価値が見えにくくなった業界に疑問を抱く中、著者は「フィトケミカル」と「抗酸化」という世界に出会う。
老化や病気の大きな要因である酸化ストレスを、呼吸するだけで軽減できる──その可能性に魅せられ、天然植物由来の室内抗酸化コーティング「ナチュリアコート」の開発に踏み出す。奇跡的な素材との出会い、企業との共同研究、数々の実証データ、そして現場で生まれた手応え。
本書では、ナチュリアが誕生するまでの裏側と、スポーツジム・パン屋・飲食店・医療福祉領域など幅広い分野で広がる活用事例が紹介される。
さらに著者自身の倒産・再起の経験を通して、「空間を整える」仕事への誇りと、目に見えない空気の価値を〝志〟として伝える姿勢が綴られる。抗酸化という新しい常識が広がり、健康も集中力も住環境も「空気から変わる」未来へ──読者をその入口へ誘う一冊。
加えて、ナチュリアコートを単なる製品としてではなく、「空気の価値を届ける新しいビジネスモデル」として捉え、建築・塗装業界をはじめ、リフォーム会社、工務店、店舗内装業、さらには異業種参入の可能性まで言及している。
価格競争に陥りやすい業界構造の中で、“選ばれる理由”を持った商材を探している事業者にとって、ナチュリアコートは差別化と継続収益の両立を可能にする選択肢となる。
【目 次】
はじめに
抗酸化室内コーティングマテリアル
―─「ナチュリアコート」で、健康的な住環境を手に入れる
第１章 抗酸化素材との出会い
第２章 ナチュリアコートが誕生するまで
第３章 建築業界から外壁塗装会社の経営者として
第４章 いよいよ「抗酸化ビジネス」が注目される時代に
おわりに
志は空気のように、静かに、そして確かに広がっていく
【著者紹介】
角田 和幸（つのだ かずゆき）
群馬県出身。1975年12月14日生まれ。
都内の専門学校を卒業後、旅行会社に入社。ツアーコンダクターとして主にオーストラリア方面を担当し、国際感覚とマネジメントスキルを培う。
平成16年、住宅リフォーム会社を創業し経営に携わるが、事業の倒産を経験。
その後、経営理念を一新し、再起を果たす。
現在は幸和グループ取締役会長兼 CEO として、グループ3社を統括。
現場経験に依存しない戦略的視点と統率力をもとに、経営体制の確立、人材育成、地域社会への貢献を推進。確かな経営判断とリーダーシップで、持続的な企業成長を実現している。