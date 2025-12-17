第65回雑穀エキスパート講座受講申込み受付を12月17日に開始いたしました ― カリキュラムのリニューアル、全講義・認定試験をオンライン化 ― 一般社団法人日本雑穀協会
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、雑穀を正しく理解し、実務に活かすための専門知識を備えた人材の育成を目的とした資格講座「第65回雑穀エキスパート講座」の受講申込み受付を12月17日に開始いたしました。
本講座は、雑穀の定義や種類などの基礎知識から、生産・流通、栄養・制度までを体系的に学ぶ資格講座です。第65回講座よりカリキュラム構成を見直し、講義はすべてオンライン動画で受講、認定試験もオンライン方式で実施いたします。これにより、国内外を問わず、時間や場所にとらわれず受講が可能となります。
■ カリキュラム
第1章『雑穀とは何か ― 定義・価値・歴史』
第2章『雑穀の種類と特徴』
第3章『雑穀の生産・調整・流通』
第4章『加工・調理における雑穀特性』
第5章『雑穀と健康・栄養』
第6章『雑穀を取り巻く制度と市場』
■ 受講・受験形態
オンライン動画受講、オンライン認定試験方式
■ 詳細・申込み
講座の概要、日程、受講方法等の詳細は、下記ページをご覧ください。
https://www.zakkoku.jp/ex65-recruitmentinfo
雑穀は、健康・環境・食料安全保障といった観点からも注目が高まっております。健全な業界発展には、正しい知識と活用力を備えた人材の育成が求められています。本講座では、そうした社会的背景も踏まえ、雑穀の価値を理解し、適切に伝え、活用できる人材の育成を目指します。
■ 一般社団法人日本雑穀協会について
日本雑穀協会は、雑穀の普及と健全な市場形成を目的に、2004年に設立。資格講座の運営、調査研究、情報発信、表彰制度（日本雑穀アワード）などを通じて、雑穀の価値と可能性を広く社会に伝える活動を行っています。
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
