霧島国際ホテル クリスマス料理が並ぶビュッフェやコンサートなど多彩なイベントを開催

霧島国際ホテル（鹿児島県霧島市、総支配人：林田 博）では、2025年12月19日（金）から12月25日（木）までの期間、霧島湯けむりテラス「クリスマスフェア」を開催いたします。

本フェアでは、鹿児島の定番郷土料理「ごて焼き」をはじめ、フライドチキンやビーフシチューなど、ご家族みんなに満足いただけるクリスマスメニューをご用意。デザートもクリスマスケーキを中心に、バラエティ豊かなスイーツをお楽しみいただけます。

ロビーには大きなクリスマスツリーと、七色に輝くトナカイとソリをイメージしたフォトスポットが登場。イルミネーションとともに、温かい雰囲気でお客様をお迎えします。

週末には子どもから大人まで楽しめるクリスマスオーナメント・ワークショップを開催。さらに、霧島市の指定無形文化財「天孫降臨霧島九面太鼓保存会」による迫力満点のステージイベント、クリスマスイブには熊本のアーティスト「BIGLOVE」と「trio segal」のメンバーによる恒例のクリスマスコンサートで特別な夜を演出します。

■湯けむりテラス「クリスマスフェア」概要

鹿児島のクリスマス定番郷土料理「ごて焼き」（骨付き鶏もも肉を甘辛いタレに漬け込み、焼き上げた一品）をはじめ、フライドチキンやビーフシチューなどの多彩なクリスマスメニューをご用意。デザートにはブッシュドノエルなどのクリスマスケーキを中心に多彩なスイーツが揃い、ご家族みんなで楽しめるクリスマスビュッフェとなっています。

【名称】霧島湯けむりテラス「クリスマスフェア」

【場所】ビュッフェレストラン「霧島湯けむりテラス」（霧島国際ホテル 本館３階）

【期間】2025年12月19日（金）～12月25日（木）まで

【時間】1 部 17:30～19:30／2 部 19:30～21:30 （120分間の２部制）

【料金】1泊2食付き 11,620円～（入湯税別／消費税込）※宿泊プランでご利用いただけます。

【ご予約・お問い合わせ】TEL：0995-78-2621

■LOUNGE CONCERT概要

霧島神宮に伝わる「九面」と天孫降臨神話をモチーフに、霧島の自然や神話を題材にした、力強く荘厳な太鼓演舞ををお楽しみいただけます。

＜天孫降臨霧島九面太鼓保存会＞

1972 年に発足。県内はもとより全国各地（国民文化祭・全国太鼓まつりな ど）にて公演、海外公演（アメリカ・オーストラリア・シンガポール・香港・韓国など）での演奏も行っており、霧島市はもとより鹿児島県の観光振興にも努めている。平成30 年にはNHK 大河ドラマ「西郷どん」のオープニングに出演。

2021年 第29回地域伝統芸能全国大会 地域伝統芸能大賞 受賞

2022年 第55回MBC賞 受賞

【場所】本館１階 ラウンジ

【期間】2025年12月20日(土)

【時間】19:00～19:30【１部】、20:00～20:30【2部】

【料金】観覧無料（宿泊者限定）





■CHRISTMAS LOUNGE CONCERT概要

今年で３回目の開催となる、熊本の「BIGLOVE」と「trio segal」５人によるクリスマスコンサート。定番のクリスマスソングをはじめ、みんなが楽しめる楽曲でクリスマスイブを彩ります。

＜龍野マリエ（BIGLOVE）＞

熊本出身のバイオリニスト。2013年東京音楽大学を首席で卒業。2016年熊本地震後チャリティーコンサートを複数回開催。又、復興支援CDを作成し支援金を贈る。

2018年 Marie &Shizuku 1stアルバム"BIGLOVE"が完成。

クラシックをはじめ自身のオリジナル曲など、様々なジャンルのライブ活動を開催。

これまでに、矢沢永吉、坂東玉三郎、葉加瀬太郎などの様々なアーティストのライブやレコーディングに参加。

現在、東京と熊本を中心にソロ・アンサンブル・サポートミュージシャンとして活動中。

【場所】別館１階 平成

【期間】2025年12月24日(水)

【時間】19:00～19:30【１部】、20:00～20:30【2部】

【料金】観覧無料（宿泊者限定）





■CHRISTMAS WORKSHOP EVENT概要

カップルや親子で参加できる「クリスマスオーナメント」作りのワークショップをご用意。ペーパークラフトのリースやキャンドルカバー作りをお楽しみいただけます。

【場所】別館１階 平成

【期間】2025年12月20日（土）～12月21日（日）まで

【時間】14:00～21：00（最終入場～20：40）

【料金】無料（宿泊者限定）









■PHOTO SPOT at the Lobby概要

クリスマス気分を盛り上げる華やかなロビー 装飾で皆さんをお出迎え。トナカイの引くソリに乗ってサンタクロース気分で写真撮影いただけます。

【場所】 本館１階 ロビ－

【期間】 2025年12月1日（月）～12月25日（木）まで

【時間】 7:00～22：00









しんと冷えた空気に白く溶けゆく湯気、都会の喧騒から離れたやわらかなひと時を、霧島国際ホテルでどうぞごゆるりとお過ごしください。





―「霧島国際ホテル」概要―





来年55周年を迎える霧島国際ホテルは霧島温泉郷の中心にあり、立ち昇る真っ白な湯けむりが印象的な風情漂う温泉ホテル。源泉かけ流しの天然温泉は、四季折々の自然を感じられる露天風呂、大切なひとと気兼ねなく過ごせる貸切風呂、デトックス効果抜群の蒸し湯など趣の異なる10種類以上のお風呂をご用意しています。ホテル客室は最上階のプレミアルーム、温泉宿ならではの落ち着いた和室、3世代ファミリーが楽しめる人気のキッズデラックスルーム等の多彩。エリア最大級のビュッフェレストラン『霧島湯けむりテラス』では約90種の和洋中の夕食が楽しめます。鹿児島の郷土料理をはじめ、ライブキッチンでは鹿児島名物『黒豚』や『季節のおこわ』を、関平鉱泉の温泉水でせいろ蒸しに、お寿司、ステーキも目の前で調理いたします。冬のカニや初夏のうなぎ食べ放題などの季節のフェアも好評。１Ｆラウンジでは12種類の焼酎とコーヒーのフリーサービスがあり、週末はコンサートなどのイベントも充実しています。

住所：899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930-12

TEL：0995-78-2621 FAX：0995-78-3139

チェックイン15:00 / チェックアウト10:00

総客室数：188室

【アイコニア・ホスピタリティ】

【アイコニア・ホスピタリティ】
アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





