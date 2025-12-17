AsiaNet 201323 （0331）

【海口（中国）2025年12月16日新華社＝共同通信JBN】12月11日から13日まで、第14回Listed Companies Development Summit (2025 ) and Hainan Free Trade Port Opportunities Forum（上場企業発展サミット（2025）・海南自由貿易港機会フォーラム）が海口で開催されました。このイベントはChengdu Media Group（成都メディアグループ）傘下のNational Business Daily（毎日経済新聞）とHainan Provincial Bureau of International Economic Development（海南省国際経済発展局）が共催しました。

12月、海南省は中国の高水準の開放によってもたらされた制度的な配当と産業機会によって活発な様相を呈しています。海南省は今や、特別な税関業務の開始により、企業に対して世界市場への効率的なゲートウェイを提供しています。このサミットは中国の資本市場における主要な年次行事として、開放拡大によってもたらされた新たな機会にしっかりと焦点を当てました。

イベントには400以上の上場企業と20を超す機関が参加し、企業や政府、高レベルの研究者らが集まって、海南島全域にわたる独立した税関業務の下での政策の枠組みや世界的な機会を模索しました。会議で発言者らは、来年および今後5年間にわたるマクロ経済、金融、投資、貿易、資本市場の動向について先見性のある知見を提供しました。

起業家らは「ゼロ関税」や「付加価値加工に対する税控除」がいかにして実行されているか、また関税の境界内外における資本、商品、人、付加価値活動の流れを統治する規制や規則の相違に関し、明確な回答を求めて具体的な質問を提起しました。





Chengdu Media Groupの会長兼Chengdu Media Industry Groupの党書記兼会長であるMu Tao氏が演説で指摘したように、このイベントは「政府、産業界、学界、研究の一流人材を結集し、協力のためのプラットフォームを構築し、アイデアの交換を促進し、発展のための道筋を模索し、現場視察を手助けし、参加者らが政策インセンティブからの恩恵を受け、協力機会を拡大するのを支援すること」を目的にしています。

National Business Dailyが2011年から主催して始めたListed Companies Development Summit（上場企業発展サミット）（旧称China Listed Companies Summit（中国上場企業サミット））は、深セン、上海、成都などの諸都市で13回にわたって成功裏に開催されてきた高いレベルの経済フォーラムです。

ソース： National Business Daily (under Chengdu Media Group)